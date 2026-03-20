MLB evalúa mover el Clásico Mundial de Beisbol a mitad de temporada tras el éxito de 2026
El beisbol atraviesa un momento de expansión sin precedentes.
Tras el éxito rotundo del Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde Venezuela se coronó campeón en una final electrizante contra Estados Unidos, MLB ha comenzado a diseñar lo que podría ser la transformación más radical de su calendario en un siglo.
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Uno de los ejes de la estrategia es la idea de trasladar el Clásico Mundial de su tradicional ventana de marzo a la mitad de la temporada regular, utilizando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como laboratorio logístico definitivo.
Desde su creación en 2006, el WBC se ha disputado durante el Spring Training de las Grandes Ligas. Si bien este formato ha permitido que el evento crezca hasta generar unos 100 millones de dólares en ingresos por ciclo, también ha impuesto limitaciones estructurales que impiden que el torneo alcance su máximo potencial competitivo.
El principal problema radica en el ritmo de los jugadores.
En marzo, los brazos de los lanzadores de élite aún no están preparados para el estrés de la alta competencia, lo que obliga a implementar restricciones de conteo de lanzamientos y periodos de descanso obligatorios que a menudo frustran a los mánagers y aficionados.
El caso de Tarik Skubal en la edición de 2026 es el ejemplo más reciente. El ganador del Cy Young solo pudo realizar una apertura —ante Gran Bretaña— debido a las exigencias de los Detroit Tigers para proteger su salud antes del inicio de la campaña regular.
El de Mason Miller es similar. Mark de Rosa, manager de la novena estadounidense se comprometió a utilizar al cerrador estelar de los Padres de San Diego solo en situaciones de salvamento, una decisión que muy probablemente los llevó a perder la final del torneo ante ante Venezuela.
Con el juego empatado —no en una situación de salvamento— de Rosa tuvo que recurrir a Garrett Whitlock en la novena entrada. El derecho permitió tráfico en las bases y después un doble de Eugenio Suárez que marcó la diferencia en el marcador.
El comisionado Rob Manfred ha reconocido que mover el torneo a julio resolvería este dilema de raíz. En pleno verano, los jugadores están en su pico de condición física y ritmo de juego, lo que permitiría eliminar las restricciones y presentar un producto mucho más limpio y competitivo.
La transición hacia un Clásico Mundial a mitad de temporada no es, evidentemente, una tarea sencilla. Según lo reportado por Eva Drellich a The Athletic, MLB enfrenta el desafío de encajar un torneo de aproximadamente dos semanas en un calendario que ya es extremadamente denso.
Existen compromisos contractuales vigentes con la cadena Fox para transmitir el Juego de Estrellas hasta el año 2028, lo que posterga cualquier cambio inmediato hasta después de esa fecha.
Manfred ha mencionado que se han discutido modelos radicales para darle cabida a eventos internacionales en medio de la temporada regular.
Entre las opciones sobre la mesa se encuentra la reducción de la temporada regular a 154 juegos —un número con una fuerte simetría histórica previa a la era de la expansión— o la implementación de temporadas divididas, un formato que ya se utiliza en las Ligas Menores para mantener el interés de los aficionados durante todo el año.
Sin embargo, esta idea enfrenta la resistencia de los propietarios de equipos, quienes temen que la pérdida de juegos en casa represente una caída del 5% en sus ingresos por concepto de boletería y concesiones.
Los Ángeles 2028 podría ser el ensayo general
Mientras se debate el futuro del WBC, los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles se perfilan como el evento que cambiará las reglas del juego. Manfred se ha mostrado inusualmente optimista sobre la participación de jugadores de roster de 40 nombres en la cita olímpica, algo que MLB históricamente ha bloqueado.
El plan para 2028 contempla una pausa extendida en el calendario de las Grandes Ligas, aproximadamente del 9 al 21 de julio. El torneo olímpico de seis naciones se disputaría íntegramente en el Dodger Stadium del 13 al 19 de julio. Este formato permitiría que el Juego de Estrellas, proyectado para San Francisco el 11 de julio, sirva como el preámbulo perfecto para la competencia internacional.
Un aspecto fascinante de este plan es qué hacer con los cientos de jugadores que no participen en los Juegos Olímpicos. MLB y el sindicato de jugadores (MLBPA) están explorando la posibilidad de organizar juegos de exhibición durante ese hiato de 11 días.
Una propuesta que ha cobrado fuerza es enfrentar a estrellas de Grandes Ligas contra prospectos de las Ligas Menores, similar al concepto de Spring Breakout que se celebra en marzo, lo que mantendría a los jugadores en ritmo y ofrecería contenido fresco a las televisoras durante la pausa.
A pesar del optimismo institucional, el camino hacia 2028 está sembrado de minas políticas. Bruce Meyer, líder del sindicato de jugadores, ha dejado claro que la participación en los Juegos Olímpicos es un rehén de las próximas negociaciones laborales del CBA.
El actual contrato colectivo expira el 1 de diciembre de 2026, y se espera un paro laboral o un lockout para finales de ese año.
Meyer ha sido contundente con el tema. Si se pierden juegos de la temporada regular en 2027 debido a un conflicto laboral, los jugadores no irán a los Juegos Olímpicos de 2028.
La lógica sindical es que, tras un año de inestabilidad económica y pérdida de salarios en 2027, la prioridad absoluta de los peloteros en 2028 será completar una temporada completa de 162 juegos para recuperar ingresos, eliminando cualquier disposición a pausar la campaña por un evento externo.
Además, persisten problemas logísticos no resueltos, como el seguro de los contratos. En el WBC de 2026, estrellas como Francisco Lindor y Carlos Correa enfrentaron dificultades para obtener cobertura de seguros debido a sus historiales médicos, lo que limitó su participación.
El factor Miami y los mercados asiáticos
Independientemente de la fecha, MLB parece decidida a consolidar a Miami como el epicentro del beisbol internacional. Tras albergar las finales de 2023 y 2026 con un éxito rotundo, existe una propuesta seria para que el loanDepot Park se convierta en la sede permanente de las rondas finales del WBC.
Aunque otras ciudades como Houston han expresado interés, la conexión cultural de Miami con el Caribe y su capacidad logística la posicionan como la favorita indiscutible para ser el hogar del torneo.
Sin embargo, el traslado a mitad de temporada genera dudas razonables en Asia. Para la NPB (Japón) y la KBO (Corea del Sur), una pausa en julio implicaría interrupciones masivas en sus ligas locales y desafíos logísticos extremos de viaje y jet lag para sus estrellas. Aun así, la influencia de MLB es tal que expertos sugieren que estas ligas terminarán adaptándose, tal como lo hicieron para los Juegos de Tokio en 2021.