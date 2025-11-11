MLB y casas de apuestas de EE. UU. limitan apuestas
Las principales casas de apuestas de EE. UU. establecerán un límite nacional de 200 dólares para apuestas de béisbol centradas en lanzamientos individuales y prohibirán incluirlas en combinadas, en un intento por reducir el incentivo de manipulación, anunció la MLB el lunes.
Desde el verano, MLB había estado discutiendo con sus socios autorizados posibles cambios en los menús de apuestas y límites, luego de detectar apuestas inusuales en lanzamientos individuales del abridor de Cleveland Guardians, Luis Ortiz, en dos juegos de junio.
El domingo, fiscales federales revelaron una acusación que involucra a Ortiz y al cerrador Emmanuel Clase, por supuestamente participar en un esquema de apuestas sobre si ciertos lanzamientos serían bolas o strikes, así como sobre la velocidad de algunos lanzamientos. Según la acusación, los apostadores habrían ganado unos 450 mil dólares durante el presunto esquema.
Ortiz se presentó el lunes en un tribunal federal en Boston y fue liberado bajo condiciones: entregar su pasaporte, limitar sus viajes al noreste de EE. UU. y publicar una fianza de 500 mil dólares, de los cuales 50.000 estaban asegurados.
MLB afirmó que reducir las ganancias posibles en este tipo de apuestas desincentivará la manipulación. El comisionado Rob Manfred destacó que durante siete años han trabajado con la industria de apuestas para “proteger la integridad de los juegos para los aficionados”.
El acuerdo incluye a casas como Bally’s, Bet365, BetMGM, Caesars, DraftKings, FanDuel, entre otras.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, solicitó la prohibición de estas apuestas microdescriptivas tras la investigación de MLB. Dijo que limitar apuestas grandes en estas categorías es un paso para proteger la integridad del juego y reducir incentivos para esquemas de apuestas indebidos.
DraftKings y FanDuel, las mayores operadoras, ajustarán sus menús de apuestas de béisbol para cumplir con MLB y aseguran que la supervisión legal del mercado ayudará a prevenir futuros problemas.
FanDuel subrayó que la industria legal de apuestas seguirá colaborando con las ligas deportivas para combatir la corrupción y mantener la integridad de los juegos.