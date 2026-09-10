Muere Isao Harimoto, ídolo del beisbol japonés y sobreviviente de la bomba atómica
La leyenda del beisbol japonés, Isao Harimoto, quien sobrevivió a la bomba atómica contra Hiroshima, falleció a sus 86 años, informaron este jueves los medios locales.
Nacido en Japón de padres coreanos, Harimoto aprendió a jugar con la mano izquierda luego de que a los cuatro años sufriera un accidente que le causó quemaduras y limitó su movilidad con la derecha.
A los cinco años sobrevivió la bomba atómica gracias a su madre, que se colocó frente a él y su hermana para protegerlos de la explosión, ocurrida en agosto de 1945.
Como beisbolista llegó a acumular 3,085 hits, lo que permanece como un récord en el beisbol profesional japonés.
Jugó con varios equipos de su país, incluidos los poderosos Yomiuri Giants y se ganó el apodo de "Máquina de Hits" por su potencia al bate.
Se retiró en 1981 después de 23 temporadas profesionales y posteriormente trabajó como comentarista de televisión.
En 1990 fue incluido en el Salón de la Fama del Beisbol Japonés. AFP