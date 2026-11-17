A escasos días de que concluya la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico 2026-2027, el standing presenta una de las definiciones más cerradas de los últimos años.

Al corte del martes 17 de noviembre, con 29 juegos disputados por novena y apenas seis encuentros pendientes antes del cierre del domingo 22, un triple empate en el primer lugar y una brecha mínima de tres partidos entre la cima y el octavo puesto mantienen en vilo la repartición de puntos rumbo a los playoffs.

Penúltima serie de la primera vuelta 🗣️



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El standing se reiniciará tras la jornada del 22 de noviembre para dar paso a la segunda vuelta, programada del 24 de noviembre al 30 de diciembre. De acuerdo con el sistema de competencia, los puntos de la primera mitad se otorgan de forma escalonada —de 10 unidades al líder hasta 3.5 al décimo— y los ocho clubes con mayor acumulado global avanzarán a la postemporada.

Con ese margen reducido, las últimas dos series definirán mucho más que el orgullo deportivo.

Las claves del triple empate en el liderato

Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali y Algodoneros de Guasave comparten la cima con idéntica marca de 17 triunfos y 12 derrotas (.586).

Al existir dominio alterno entre los tres involucrados, el reglamento recurre al porcentaje de porcentaje de carreras general para ordenarlos, criterio que sitúa provisionalmente a Hermosillo en el primer sitio, seguido por Mexicali y Guasave, aunque cada uno llega con una inercia distinta.

Bajo la dirección de José “Cheo” Moreno, los Naranjeros de Hermosillo han edificado su liderato sobre el equilibrio entre pitcheo y bateo oportuno. La escuadra sonorense presume la segunda mejor efectividad colectiva del circuito (3.82), un promedio de bateo de .281 con 152 carreras anotadas y 31 cuadrangulares, además de ser la ofensiva que menos se poncha en la liga (153).

Garantía en el bullpen😎



El serpentinero Colten Brewer de @ClubNaranjeros se lleva los honores como el relevista de la semana tras colgar 5.0 entradas en blanco👏🏼



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Tras ganar dos series seguidas en casa ante Yaquis y Charros del 10 al 15 de noviembre, Hermosillo descansa en el bate de Rubén Ibarra —líder de la LMP con nueve jonrones y 29 impulsadas, además de .315 de promedio—, acompañado por Dylan Jasso (.315) y Nick Solak (.313).

En el montículo destacan los abridores invictos Rolando Mora (3-0, 2.17 ERA) y Nick Margevicius (3-0, 2.60 ERA), la reciente llegada de Bryan Sammons el 12 de noviembre y el cerrador Colten Brewer (cinco salvamentos, 2.25 ERA).

Los Águilas de Mexicali asaltaron la parte alta tras un golpe de timón oportuno. Con el debut de Gil Velázquez como mánager el 14 de noviembre en sustitución de Roberto Vizcarra, los fronterizos completaron una barrida a domicilio sobre Guasave (4-2, 6-2 y 10-1) para sumar seis victorias al hilo en el Kuroda Park.

Mexicali combina la cuarta mejor efectividad colectiva (4.28) con 154 carreras, .277 de promedio, .802 de OPS y 31 cuadrangulares, impulsados por Esteban “Pony” Quiroz (ocho jonrones y 28 producidas) y Moisés Gutiérrez (siete vuelacercas, tres de ellos en Guasave), junto al sólido trabajo de Humberto Castellanos (2.48 ERA) y el cerrador Jesús Cruz (siete rescates, 2.13 ERA).

En sentido opuesto marchan los Algodoneros de Guasave de Óscar Robles. Luego de arrancar 11-3 apoyados en el brazo del líder de efectividad de la liga, Kevin Abel (2-0, 1.37 ERA), y en un cuerpo de lanzadores que hoy registra 4.39 de efectividad colectiva, Guasave cayó en una racha de siete derrotas consecutivas al ser barrido por Jaguares y Águilas, permitiendo 49 carreras en seis juegos la semana pasada.

Limitados por una ofensiva discreta (.256 AVG, 133 anotadas) y bajas por lesión, los sinaloenses ajustaron su cuerpo técnico el lunes 16 con Javier Robles y Héctor Velázquez, justo antes de que Abel concluya su contrato este jueves 19 en Navojoa.

¿Qué le ha fallado a Charros de Jalisco, el bicampeón defensor?

La mayor decepción de la primera vuelta la protagonizan los Charros de Jalisco, vigentes bicampeones de la LMP y campeones de la Serie del Caribe 2026.

La novena dirigida por Benjamín Gil ocupa el séptimo lugar con récord negativo de 14-15 (.483), lejos de la regularidad esperada en su búsqueda del tricampeonato.

El déficit principal radica en el pitcheo. Jalisco exhibe una efectividad colectiva de 5.58, la segunda peor de todo el circuito.

Ni la rotación —donde Ronald Medrano registra marca de 2-1 y 6.00 ERA— ni un bullpen vulnerable han logrado sostener ventajas, como ocurrió en el revés de 13-5 ante Navojoa el 12 de noviembre o en la reciente serie perdida en Hermosillo.

Aunque el equipo batea .277 con 155 carreras y lidera la liga en dobles (57) y robos (46), también encabeza el circuito en ponches recibidos (224) y padece altibajos extremos: en el Estadio Fernando Valenzuela pasó de conectar 15 imparables y tres jonrones en el triunfo 8-1 del sábado 14 —con cuadrangulares de Jared Serna, Jacob Robson y Julián Ornelas— a ser limitado a dos y cuatro hits en las derrotas del viernes y el domingo.

Movimientos como el canje del zurdo Alemao Hernández a Nayarit el 5 de noviembre por Omar Sainz tampoco han estabilizado el relevo, aumentando la presión sobre la directiva y sobre Gil, cuyo compromiso veraniego ya anunciado con Diablos Rojos para 2027 alimenta cuestionamientos en el entorno tapatío.

El resto de la tabla y las series decisivas

Al acecho del liderato aparece Tomateros de Culiacán, en el cuarto lugar, con marca de 16-13, dueño de la ofensiva más productiva del torneo con 168 carreras, 35 jonrones y .816 de OPS, liderada por Orlando Martínez (.385 de promedio).

Sin embargo, las grietas en su rotación abridora han impedido que capitalice ese poderío. Con 15-14 empatan Yaquis de Ciudad Obregón (quintos) y Cañeros de Los Mochis (sextos): Obregón presume la mejor efectividad de la LMP (3.45) y .282 de bateo colectivo, pero su paso en gira frenó su impulso tras ceder series ante Hermosillo y Nayarit; Los Mochis, dirigido por Chris Coste, lidera el bateo colectivo (.288) y suma seis victorias consecutivas de la mano de Dayson Croes (.488), compensando un pitcheo de 4.52 ERA.

Más abajo, Jaguares de Nayarit, en el octavo puesto y con marca de 14-15, revirtió un inicio de 3-11 gracias al nombramiento de Erik Rodríguez el 5 de noviembre y a una racha de 11 triunfos en 14 juegos.

En contraste, Venados de Mazatlán sufre el peor bateo (.250 AVG, 116 carreras) y 5.53 de efectividad, obligándose a firmar a Jonah Dipoto y Jacob Rhinesmith este 17 de noviembre; mientras Mayos de Navojoa de Miguel Tejada acusa la peor efectividad colectiva (5.66) y .253 al bat.

La penúltima serie que arranca este martes 17 presenta duelos directos clave: Naranjeros visita a Águilas en Mexicali, Yaquis choca ante Cañeros en Los Mochis, Tomateros se mide a Jaguares, Algodoneros visita a Mayos y Charros enfrenta a Venados antes del cierre definitivo del fin de semana.