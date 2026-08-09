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Playoffs LMB 2026: Resultados, marcadores y horarios

En cada una de estas etapas, las novenas deben ganar cuatro de un máximo de siete encuentros para avanzar a la siguiente ronda

Redacción SI México

Los Diablos se llevaron el primero de la Serie ante Guerreros gracias a un cuadrangular de Robinson Canó
Los Diablos se llevaron el primero de la Serie ante Guerreros gracias a un cuadrangular de Robinson Canó / Enrique Gutiérrez | Diablos Rojos del México

La Liga Mexicana de Beisbol  ha inaugurado su etapa más crítica y decisiva, los Playoffs 2026. Tras una intensa temporada regular, los equipos clasificados emprenden un arduo periplo hacia la codiciada Copa Zaachila.

El formato de la postemporada se divide en cuatro fases. El Primer Playoff, las Series de Zona, las Series de Campeonato y, finalmente, la Serie del Rey

En cada una de estas etapas, las novenas deben ganar cuatro de un máximo de siete encuentros para avanzar a la siguiente ronda. Las actividades de esta primera llave comenzaron el sábado 8 de agosto y se extenderán a lo largo del mes, para perfilar a los contendientes absolutos que disputarán el campeonato.

Zona Sur

Guerreros de Oaxaca vs Diablos Rojos del México 

Juego 1: Diablos 13-11 Guerreros 

El Estadio Alfredo Harp Helú atestiguó un juego lleno de carreras y volteretas. Los Guerreros tomaron una ventaja temprana de 11-4 hasta la cuarta entrada. Sin embargo, los Diablos armaron una remontada espectacular. Con el marcador en contra en el octavo inning, Robinson Canó pegó un jonrón de tres carreras para concretar el 13-11 definitivo. Jean Carlos Mejía se llevó la victoria desde la lomita.

Juego 2: 14:00 horas, Estadio Alfredo Harp Helú

Bravos de León vs Olmecas de Tabasco 

Juego 1: Olmecas 4-2 Bravos 

En el Estadio Centenario, León tomó el control temprano con un cuadrangular de Jimmy Kerrigan en la segunda entrada. Todo se mantuvo igual hasta el séptimo capítulo, cuando Tabasco despertó con batazos de Marco Hernández y Luis González para empatar la pizarra. 

En el octavo rollo, Seth Beer pegó el hit clave para darle la vuelta al partido. Francis Peguero ganó el encuentro y Jimmy Cordero aseguró el salvamento.

Juego 2: 18:00 horas, Centenario 27 de Febrero

Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche 

Juego 1: Pericos 8-3 Piratas 

La novena poblana pegó de visitante en el Estadio Nelson Barrera. Los Piratas anotaron primero, pero Puebla orquestó su regreso desde la quinta entrada. El momento cumbre llegó en la octava, cuando Henry Ramos conectó un Grand Slam para producir cuatro carreras y finiquitar el partido de manera tajante. José Rondón puso el 8-3 definitivo en la novena.

Juego 2: 18:15 horas, Cruz Azul Nelson Barrera Romellón

Zona Norte

Algodoneros de Unión Laguna vs Toros de Tijuana 

Juego 1: Toros 5-2 Algodoneros 

En el Toros Mobil Park, los lanzadores fronterizos impusieron el ritmo. El abridor Daniel Martínez lanzó cinco entradas en blanco y ponchó a siete bateadores. La ofensiva de Tijuana atacó rápido con tres carreras en el primer inning, impulsadas por un sencillo de Justin Turner

Laguna intentó acercarse con un cuadrangular de Je'Von Ward al final, pero el pitcheo de los Toros mantuvo la ventaja sin complicaciones.

Juego 2: 18:05 horas, Toros Mobil Park

Acereros de Monclova vs Caliente de Durango

Juego 1: Acereros 12-6 Caliente 

El Estadio Francisco Villa presenció un desenlace vertiginoso. Durango tenía una ventaja de dos carreras al llegar la novena entrada. No obstante, los Acereros desataron un ataque implacable de ocho anotaciones en ese último turno. 

Leo Heras brilló a la ofensiva al batear de 5-3, acompañado por batazos oportunos de Magneuris Sierra y Alan Trejo. Monclova hundió al relevo local y se llevó el primer triunfo.

Juego 2: 17:00 horas, Estadio Francisco Villa

Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey 

Juego 1: Pospuesto 

La fuerte lluvia impidió que el umpire cantara el playball en el Walmart Park. El inicio de esta serie en tierras regiomontanas tuvo que ser reprogramado para hoy, domingo 9 de agosto.

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