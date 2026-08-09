Playoffs LMB 2026: Resultados, marcadores y horarios
La Liga Mexicana de Beisbol ha inaugurado su etapa más crítica y decisiva, los Playoffs 2026. Tras una intensa temporada regular, los equipos clasificados emprenden un arduo periplo hacia la codiciada Copa Zaachila.
El formato de la postemporada se divide en cuatro fases. El Primer Playoff, las Series de Zona, las Series de Campeonato y, finalmente, la Serie del Rey.
En cada una de estas etapas, las novenas deben ganar cuatro de un máximo de siete encuentros para avanzar a la siguiente ronda. Las actividades de esta primera llave comenzaron el sábado 8 de agosto y se extenderán a lo largo del mes, para perfilar a los contendientes absolutos que disputarán el campeonato.
Zona Sur
Guerreros de Oaxaca vs Diablos Rojos del México
Juego 1: Diablos 13-11 Guerreros
El Estadio Alfredo Harp Helú atestiguó un juego lleno de carreras y volteretas. Los Guerreros tomaron una ventaja temprana de 11-4 hasta la cuarta entrada. Sin embargo, los Diablos armaron una remontada espectacular. Con el marcador en contra en el octavo inning, Robinson Canó pegó un jonrón de tres carreras para concretar el 13-11 definitivo. Jean Carlos Mejía se llevó la victoria desde la lomita.
Juego 2: 14:00 horas, Estadio Alfredo Harp Helú
Bravos de León vs Olmecas de Tabasco
Juego 1: Olmecas 4-2 Bravos
En el Estadio Centenario, León tomó el control temprano con un cuadrangular de Jimmy Kerrigan en la segunda entrada. Todo se mantuvo igual hasta el séptimo capítulo, cuando Tabasco despertó con batazos de Marco Hernández y Luis González para empatar la pizarra.
En el octavo rollo, Seth Beer pegó el hit clave para darle la vuelta al partido. Francis Peguero ganó el encuentro y Jimmy Cordero aseguró el salvamento.
Juego 2: 18:00 horas, Centenario 27 de Febrero
Pericos de Puebla vs Piratas de Campeche
Juego 1: Pericos 8-3 Piratas
La novena poblana pegó de visitante en el Estadio Nelson Barrera. Los Piratas anotaron primero, pero Puebla orquestó su regreso desde la quinta entrada. El momento cumbre llegó en la octava, cuando Henry Ramos conectó un Grand Slam para producir cuatro carreras y finiquitar el partido de manera tajante. José Rondón puso el 8-3 definitivo en la novena.
Juego 2: 18:15 horas, Cruz Azul Nelson Barrera Romellón
Zona Norte
Algodoneros de Unión Laguna vs Toros de Tijuana
Juego 1: Toros 5-2 Algodoneros
En el Toros Mobil Park, los lanzadores fronterizos impusieron el ritmo. El abridor Daniel Martínez lanzó cinco entradas en blanco y ponchó a siete bateadores. La ofensiva de Tijuana atacó rápido con tres carreras en el primer inning, impulsadas por un sencillo de Justin Turner.
Laguna intentó acercarse con un cuadrangular de Je'Von Ward al final, pero el pitcheo de los Toros mantuvo la ventaja sin complicaciones.
Juego 2: 18:05 horas, Toros Mobil Park
Acereros de Monclova vs Caliente de Durango
Juego 1: Acereros 12-6 Caliente
El Estadio Francisco Villa presenció un desenlace vertiginoso. Durango tenía una ventaja de dos carreras al llegar la novena entrada. No obstante, los Acereros desataron un ataque implacable de ocho anotaciones en ese último turno.
Leo Heras brilló a la ofensiva al batear de 5-3, acompañado por batazos oportunos de Magneuris Sierra y Alan Trejo. Monclova hundió al relevo local y se llevó el primer triunfo.
Juego 2: 17:00 horas, Estadio Francisco Villa
Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey
Juego 1: Pospuesto
La fuerte lluvia impidió que el umpire cantara el playball en el Walmart Park. El inicio de esta serie en tierras regiomontanas tuvo que ser reprogramado para hoy, domingo 9 de agosto.