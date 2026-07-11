¿Qué esperar para la recta final de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol?
La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol ha entrado de lleno en su fase más trepidante y decisiva.
Con la fecha límite del calendario regular fijada para el jueves 6 de agosto y el inicio del Primer Playoff programado para el domingo 9 de agosto, las veinte novenas del circuito afinan su maquinaria estratégica y gestionan el desgaste físico.
Tras disputarse más del 70% del calendario de 93 juegos, el panorama empieza a clarificarse de manera contundente, mostrando qué equipos tienen la estructura para buscar la Copa Zaachila y quiénes tendrán que conformarse con planear la próxima campaña.
En la Zona Norte, el liderato absoluto pertenece a los Toros de Tijuana. Con una abrumadora marca de 45-21, la escuadra fronteriza es dueña del mejor pitcheo colectivo de la liga y del diferencial de carreras más dominante del sector (+93). Han permitido apenas 236 carreras en lo que va del año, lo que les da el margen de maniobra para enfrentar la recta final sin presión.
Avanzarán holgadamente, siendo su único reto mantener el ritmo competitivo antes de la postemporada.
En el segundo puesto se ubican los Sultanes de Monterrey (37-31). A pesar de su posición de privilegio, los números periféricos indican urgencia: tienen un diferencial negativo de carreras (-28).
Conscientes de que su relevo intermedio necesita apuntalarse, la directiva regiomontana realizó ajustes recientes, sumando al ex ligamayorista Daniel Mengden para dar profundidad a la rotación y al experimentado colombiano Harold Ramírez, buscando inyectar la energía necesaria para no caer posiciones en agosto.
El Caliente de Durango (36-32) y los Acereros de Monclova (36-33) se mantienen muy estables en el tercer y cuarto lugar. Durango, la gran revelación del año en su campaña debut, deberá administrar minuciosamente la carga de trabajo del incombustible veterano Odrisamer Despaigne en la loma, mientras que Monclova luce como un equipo sumamente equilibrado y diseñado para incomodar a cualquiera en series cortas.
La gran incógnita del Norte son los Charros de Jalisco (35-33). Dirigidos por el mánager Benjamín Gil, poseen una de las ofensivas más letales de la pelota veraniega, pero su pitcheo abridor es una fragilidad evidente que los rivales ya han detectado. Si no hacen ajustes en el manejo del bullpen, podrían llevarse un gran susto.
Mientras tanto, el sexto y último boleto está en una disputa encarnizada entre los Algodoneros de Unión Laguna (32-37) y los Rieleros de Aguascalientes (30-35).
Los Rieleros no bajaron los brazos y apostaron por un revulsivo en el dugout, cesando a Enrique Reyes para darle el mando a Adán Muñoz. El ajuste ya ha rendido frutos en victorias sumamente apretadas, como su reciente triunfo de 6-5 sobre Dorados, gracias a un relevo clave de Cam Robinson en la novena entrada. Aguascalientes se ve con un mejor ritmo para arrebatarle el lugar a unos Algodoneros que han sido muy irregulares.
Para los Saraperos de Saltillo (27-40), Tecos de los Dos Laredos (26-43) y Dorados de Chihuahua (26-43), la campaña está virtualmente terminada. Las fallas estructurales a la defensiva y la falta de profundidad los han condenado a planear el 2027.
La Zona Sur tiene un claro dictador, los Diablos Rojos del México. Con un récord de 44-25, dominan la tabla gracias a un salvaje diferencial de carreras de +139 y la brutal cantidad de 520 anotaciones a favor.
La ofensiva es un espectáculo sostenido por la inagotable calidad de Robinson Canó en su retorno al equipo y la temporada de calibre MVP de Franklin Barreto. Su capacidad de reacción no tiene límites, como lo evidenciaron hace poco al levantar una desventaja de cinco carreras para doblegar 13-11 a Querétaro con un furioso rally en la séptima entrada.
A esto se suma el brazo del ex ganador del Cy Young, Trevor Bauer, quien afila sus comandos en la loma tras un accidentado debut. Los Diablos son los grandes favoritos al título.
Los Olmecas de Tabasco (40-29) ocupan de forma sólida la segunda plaza respaldados por una labor monticular de excelencia, demostrada en joyas como la reciente blanqueada del abridor Tyler Danish ante Oaxaca. Detrás de ellos vienen los Pericos de Puebla (37-30), quienes atraviesan un punto anímico alto tras barrer a León y están listos para no relajarse y conservar ese tercer puesto.
El verdadero nudo gordiano se vive en los puestos cuatro, cinco y seis. Bravos de León (36-33), Guerreros de Oaxaca (36-33) y Tigres de Quintana Roo (35-32) comparten márgenes porcentuales muy apretados.
León es una bomba de tiempo estadística. Tienen con la mejor ofensiva colectiva impulsada por el enorme poder de Sandber Pimentel, pero un pitcheo catastrófico que coquetea con el 6.00 de efectividad los hace perder ventajas enormes en las postrimerías de los juegos.
Si su staff de relevo no ajusta, se hundirán en el standing. Tigres sobrevive con la fórmula opuesta: batean muy poco pero su pitcheo abridor los saca a flote. Oaxaca es la novena estadísticamente más balanceada de los tres.
Cualquiera de esos tres equipos podría resbalar en las próximas dos semanas, y al acecho están los Piratas de Campeche (32-33) y El Águila de Veracruz (32-36).
Veracruz, comandado por bateadores oportunos como Chris Williams, demostró que es capaz de meter presión tras arrebatarle duelos vitales a Tigres en el Beto Ávila. Un buen fin de semana metería a los jarochos o a los filibusteros de lleno a la zona de playoffs.
Finalmente, en el sótano del Sur, los Conspiradores de Querétaro (30-38) y los Leones de Yucatán (26-41) ven agotadas sus esperanzas.
El caso de Yucatán es el más atípico; a pesar de contar con salidas monticulares espectaculares como las de Ronnie Williams, su anémica ofensiva es la peor de toda la LMB (275 carreras anotadas) y ha arruinado un esfuerzo tremendo desde la loma.