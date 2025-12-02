¿Quién es Cody Ponce? El pitcher que México busca para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
La Selección Mexicana de Beisbol, fortalecida —pero presionada— tras su histórica actuación en la última edición del Clásico Mundial, llega al WBC 2026 con la apremiante tarea de construir una rotación abridora capaz de sostener una aspiración legítima al título.
Te puede interesar: 5 puntos clave para México en e Clásico Mundial
En medio de un panorama de incertidumbre en el pitcheo — Julio Urías fue suspendido por violar la política conjunta de violencia doméstica, agresión aexual y abuso infantil de MLB y José Urquidy está regresando de una lesión que lo tuvo fuera todo el 2024 y la mayoría de 2025— el foco está ahora en Cody Ponce, el derecho de 31 años que se ha convertido en una de las piezas más codiciadas para el staff tricolor.
La razón de este fervor se explica después de la impresionante temporada que Ponce firmó en 2025 con los Hanwha Eagles en la Liga Coreana de Beisbol —KBO por sus siglas en inglés—, misma que le valió ser reconocido como el MVP de la campaña y merecedor del premio Choi Dong-won como mejor lanzador abridor del circuito.
Ponce, originario de California, Estados Unidos, pero de ascendencia mexicana gracias a la familia de su padre, se convirtió en el primer lanzador extranjerio en ganar la cuádruple corona de pitcheo —victorias, efectividad, ponches y porcentaje de victorias— y apenas el tercero en la historia de la KBO en lograrlo.
Cody fue autor de una campaña de dominio absoluto, con 17 victorias y una derrota, 1.89 de efectividad, 252 chocolates —un nuevo récord en la liga coreana— en 180.2 entradas lanzadas. Además, rompió la marca de más ponches en un solo juego de 9 entradas con 18. Su eficiencia para retirar bateadores podría ser incluso más valiosa en un torneo corto y con pitcheos limitados como el Clásico Mundial. México necesita con urgencia un caballo de la rotación que garantice al menos cinco o seis entradas sólidas para preservar un bullpen que inevitablemente cargará con un gran volumen de entradas.
La trayectoria de Ponce hasta este histórico rendimiento fue bastante accidentada. Los Cerveceros de Milwaukee lo seleccionaron como pick de segunda ronda en el draft de 2015 y un paso breve y volátil por las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh —principalmente como relevista— entre 2020 y 2021, donde registró una altísima efectividad de 5.86 en 55.1 entradas.
Después intentó buscar suerte en Japón, donde tuvo actuaciones inconsistentes, a pesar de lanzar un juego sin hit ni carrera en 2022. Fue el contrato en la KBO, donde firmó con los Hanwha Eagles en 2025, el catalizador de su espectacular reinvención.
En cuanto a su elegibilidad con México, Ponce cumple con las normativas del WBC, a pesar de haber jugado previamente para la Selección de Estados Unidos en el WBSC Premier12 de 2019. El dilema es realmente otro.
El único obstáculo real para ver a Cody Ponce vestido de verde en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 es la agencia libre.
Después de su temporada como MVP, Ponce regresó a Estados Unidos en diciembre de 2025 y está en negociaciones avanzadas con varios clubes de las Grandes Ligas según los reportes de MLB, incluyendo franquicias contendientes de playoffs como los Mets, los Padres y los Cubs. Para un lanzador de 31 años, asegurar un contrato millonario en MLB debería ser, por supuesto, la prioridad profesional.
Por supuesto, su participación en el Clásico Mundial de Beisbol —que se juega en medio del Spring Training— depende de que su futuro equipo de Grandes Ligas esté dispuesto a incluir una cláusula de liberación en su contrato que le permita jugar. El cuerpo técnico mexicano deberá negociar no solo con el jugador, sino también con un futuro empleador que será, comprensiblemente, cauteloso al exponer a su nueva y costosa adquisición a un torneo de alto riesgo.