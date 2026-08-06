¿Quién será el Novato del Año en la LMB 2026? Los candidatos al galardón
La recta final de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol intensifica la lucha por los galardones individuales, y la contienda por el Novato del Año se perfila como una de las más atractivas.
El reconocimiento distingue a aquellos peloteros nacidos en México que, sin experiencia previa en niveles superiores a Clase A en Estados Unidos ni trayectorias extensas en el circuito veraniego, han logrado impactar de manera inmediata en el rendimiento de sus equipos.
Esta campaña presenta un duelo marcado entre lanzadores con responsabilidades de peso en la loma y bateadores con actuaciones oportunas. A continuación, repasamos a los principales contendientes al galardón.
Amílcar Carreón, el gran favorito desde la loma de Monclova
Si hay un nombre que encabeza las quinielas para llevarse el reconocimiento, es el del zurdo Amílcar Carreón, serpentinero de los Acereros de Monclova. A sus 18 años, el juvenil originario de Monclova se ha consolidado como un abridor confiable en la siempre exigente Zona Norte.
Carreón ostenta un récord de 3 victorias y 1 derrota, con un porcentaje de carreras limpias de 3.65 a lo largo de 49.1 entradas lanzadas en 12 aperturas.
En ese trayecto ha recetado 31 ponches y concedido únicamente 13 bases por bolas, exhibiendo un control óptimo ante alineaciones repletas de bateadores con experiencia en Grandes Ligas y ligas caribeñas.
Asumir la responsabilidad de iniciar partidos de forma regular le otorga una ventaja cualitativa considerable sobre los relevistas nominados. Además, un eventual triunfo de Carreón permitiría a los Acereros hilar galardones consecutivos, tras el obtenido por el infielder Juan Mora en la campaña 2025.
Joel Flores
En el apartado de los de posición, el candidato de mayor peso es Joel Flores, jugador de cuadro de los Dorados de Chihuahua. A sus 21 años, Flores ha registrado números de alta densidad productiva: en 57 encuentros disputados, batea para .317 con 46 imparables y 23 carreras remolcadas.
Lo que catapulta la candidatura del chihuahuense son dos hitos poco comunes conseguidos durante el torneo. El 12 de julio de 2026, conectó el ciclo completo (sencillo, doble, triple y jonrón) en la victoria 18-13 frente a los Rieleros de Aguascalientes. Y el 30 de julio, impulsó cuatro anotaciones tras conectar un Grand Slam dentro del parque ante los Acereros de Monclova.
Detrás de los dos contendientes principales, un grupo de novatos ha aportado valor constante en roles específicos dentro de sus organizaciones.
Josué Gómez, de los Dorados de Chihuahua, se ha erigido como el relevista novato más efectivo de la terna, registrando una efectividad de de 3.07 en 29.0 entradas a lo largo de 25 apariciones desde el bullpen.
Por otro lado, Luis Carlos Martínez de los Charros de Jalisco, ha respondido con .333 de promedio de bateo y .387 de OBP en 23 encuentros.
Aunque actuaciones espectaculares como el ciclo de Joel Flores atraen reflectores, el peso cuantitativo de un abridor zurdo de 18 años capaz de sumar 46.0 entradas de calidad en la Zona Norte sitúa la balanza a favor del lanzador de Monclova.
Amílcar Carreón ha demostrado estar a la altura de las exigencias del circuito veraniego.