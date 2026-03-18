Radiografía de Venezuela, las claves de la victoria en el Clásico Mundial de Beisbol
El 17 de marzo de 2026 quedará marcado en la historia del beisbol venezolano. En el loanDepot Park de Miami, una ciudad que por momentos pareció una extensión geográfica de Caracas o Maracay, la selección venezolana derrotó 3-2 a los Estados Unidos para alzar su primer título del Clásico Mundial de Beisbol.
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Para entender este triunfo, es necesario alejarse de la narrativa del simple entusiasmo caribeño y diseccionar los componentes de una maquinaria que operó con una precisión que pocos le atribuían antes del torneo, especialmente con las ausencias de peloteros como José Altuve, Miguel Rojas y Jesús Luzardo.
La reinvención del pitcheo
Históricamente, el pitcheo había sido la variable de incertidumbre para Venezuela en torneos cortos. En 2026, esa debilidad se transformó en la columna vertebral del equipo. La final fue el ejemplo máximo de esta metamorfosis.
Eduardo Rodríguez, el zurdo de los Arizona Diamondbacks, subió al montículo con las dudas de una efectividad superior a 5.00 en la temporada 2025 de la MLB y una salida titubeante frente a República Dominicana en la fase de grupos.
Sin embargo, bajo la tutela de Johan Santana como coach de pitcheo, Rodríguez ejecutó un plan de juego basado en la localización precisa y el cambio de velocidades .
Rodríguez maniató a una de las alineaciones más potentes de la historia —un lineup estadounidense con más de 250 jonrones combinados en la temporada anterior— y permitió apenas un imparable en 4.1 entradas. Su capacidad para inducir contactos débiles y ponchar en dos ocasiones a Aaron Judge fue el primer mensaje de que Venezuela no estaba allí solo para ser un invitado más en la fiesta del gran pasatiempo norteamericano.
El bullpen de hierro
La gestión de los relevistas por parte de Omar López fue una especie de ajedrez tridimensional. Además de saber manejar los brazos, López tuvo que lidiar también con las estrictas restricciones de las organizaciones de Grandes Ligas.
El caso de Daniel Palencia es emblemático. El manager negoció un acuerdo con los Cubs que permitió al derecho lanzar exclusivamente en situaciones de salvamento en la novena entrada.
El resultado fue un dominio absoluto. En los últimos 14 innings del torneo, sumando la semifinal ante Italia y la final contra Estados Unidos, el bullpen venezolano no permitió carreras limpias. Brazos como los de Eduard Bazardo, José Buttó y Ángel Zerpa funcionaron como un puente de hierro hacia la gloria.
Un momento definitorio ocurrió en la sexta entrada, cuando Buttó, tras una reunión en el montículo con Salvador Pérez y Gleyber Torres, se negó a ceder ante Aaron Judge con Bryce Harper en base, y forzó un rodado que extinguió la amenaza estadounidense.
Finalmente, la aparición de Daniel Palencia en la novena entrada fue el clímax técnico del certamen. Con una recta de cuatro costuras que alcanzó las 99.7 mph y un spin rate de 2521 revoluciones por minuto, Palencia, con lágrimas en los ojos, retiró a los tres bateadores finales en orden, sellando el campeonato con un ponche a Roman Anthony .
Maikel García, el alma y el MVP
La elección de Maikel García como el Jugador Más Valioso no fue solo una cuestión de estadísticas, aunque su promedio de .385 y sus 10 hits en 26 turnos hablaban por sí solos. García representó el equilibrio entre la nueva escuela de análisis y la agresividad tradicional del beisbol caribeño. El antesalista de los Kansas City Royals, quien venía de ganar un Guante de Oro en la MLB, se convirtió en el uno de los líderes del equipo.
García impulsó carreras en los tres juegos de eliminación directa. Un jonrón clave ante Japón en cuartos, el hit de la ventaja frente a Italia en la semifinal y el elevado de sacrificio que abrió el marcador en la final .
Los pilares del lineup: Acuña, Abreu y Suárez
El éxito ofensivo de Venezuela no dependió de un solo nombre, sino de la distribución de roles específicos dentro del orden al bate.
Ronald Acuña Jr: Aunque sus números de poder no fueron los de su temporada de MVP en la MLB, Acuña cumplió la función de catalizador emocional y táctico.
Como primer bate, su sola presencia alteró el ritmo de los lanzadores rivales. En la final, conectó un sencillo de 108 mph al primer pitcheo del juego, lo que marcó el tono agresivo de Venezuela desde el segundo uno. Además, anotó 10 carreras en el torneo liderando al equipo en ese departamento.
Wilyer Abreu: El jardinero de los Boston Red Sox fue la clave del campeonato. Su cuadrangular de 413 pies en la quinta entrada de la final ante Nolan McLean, puso el juego 2-0 y fue un golpe psicológico para el equipo estadounidense. Abreu ya había sido el héroe en los cuartos de final con un jonrón de tres carreras ante Japón.
Eugenio Suárez: En un torneo donde los promedios de bateo suelen ser volátiles, Suárez aportó el instinto asesino en el momento justo. Tras el dramático empate de Estados Unidos en la octava entrada gracias a un jonrón de Bryce Harper, fue Suárez quien, en la novena, conectó un doblete al callejón del jardín izquierdo central ante Garrett Whitlock para remolcar la carrera de la victoria.
La gestión de Omar López y el legado de las leyendas
Detrás de la ejecución en el campo hubo una estructura de mando que supo canalizar el talento. Omar López logró lo que otros managers no pudieron: unificar los egos y las agendas en un objetivo común.
La presencia en el dugout de figuras como Miguel Cabrera y Johan Santana fue crucial. Santana trabajó estrechamente con el cuerpo de lanzadores, mientras que Cabrera fungió como mentor de los bateadores jóvenes, permitiendo una transición generacional fluida que se evidenció en la confianza de jugadores como Ezequiel Tovar y Jackson Chourio.
López enfatizó la importancia de pasar la página tras el trauma deportivo de 2023, cuando Venezuela fue eliminada por un Grand Slam de Trea Turner. En 2026, la resiliencia fue la consigna. Incluso cuando Harper empató el juego en la octava entrada de la final, el equipo venezolano no mostró grietas emocionales.