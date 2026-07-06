Randy Arozarena representará a México en el Juego de Estrellas de la MLB
Randy Arozarena
La semana de Randy Arozarena estuvo coronada por su selección al Juego de Estrellas de la Liga Americana por tercera vez en su carrera. El jardinero celebró este nombramiento el 4 de julio conectando el tercer Grand Slam de su trayectoria frente a Shane Bieber, en una jornada donde bateó de 4-3 con una base por bolas, guiando a Seattle a una victoria de 11-0 sobre Toronto.
A nivel de temporada, Arozarena ostenta una línea ofensiva de .287/.376/.453, liderando a los Marineros en múltiples departamentos críticos con 41 carreras impulsadas, 21 dobles, 55 carreras anotadas y 19 bases robadas en 23 intentos.
Su WAR de 3.0 lo sitúa en una trayectoria para superar el máximo de su carrera, consolidándose como el motor ofensivo indiscutible de su equipo en su último año antes de la agencia libre.
Isaac Paredes
El tercera base Isaac Paredes reafirmó su estatus como uno de los bateadores de poder mexicanos más prolíficos.
El 5 de julio, durante la blanqueada de 2-0 sobre los Rays de Tampa Bay, Paredes conectó un cuadrangular solitario en la sexta entrada ante los envíos de Peter Lambert. Este tablazo marcó su vuelacercas número 12 de la campaña, demostrando que su transición a los Astros no ha mermado su capacidad para elevar la pelota hacia su banda natural.
Con este batazo, Paredes alcanzó los 104 jonrones de por vida, empatando a Jorge Cantú en el quinto lugar histórico de máximos jonroneros nacidos en México.
A sus 27 años, tras haberse convertido semanas atrás en el mexicano más joven en llegar a la centena de cuadrangulares, Paredes promedia .254 con 47 carreras impulsadas.
Andrés Muñoz
El sinaloense Andrés Muñoz continúa escribiendo su nombre en los libros de historia del beisbol nacional. El 2 de julio, fue llamado para proteger una mínima ventaja de 1-0 frente a los Angelinos.
A pesar de permitir tráfico en las bases, Muñoz demostró su temple de cerrador de élite induciendo un rodado al campocorto ante Wade Meckler para sellar el triunfo. Esta actuación representó su salvamento número 16 de la temporada en 21 oportunidades.
Este rescate fue el número 94 en la carrera de El Plebe, superando la legendaria marca de Aurelio López (93) y colocándose en solitario como el tercer mexicano con más juegos salvados en la historia de MLB, solo por detrás de Joakim Soria y Roberto Osuna.
2026, Muñoz acumula 31.1 entradas lanzadas con 3 victorias, 4 derrotas y una efectividad de 4.60.
Javier Assad
Javier Assad demostró una vez más por qué es considerado el bombero más versátil de los Cachorros de Chicago. El domingo 5 de julio, fue designado como abridor de emergencia frente a los Cardenales de San Luis en Wrigley Field. El tijuanense entregó una labor magistral de 4.2 entradas en blanco, permitiendo únicamente dos imparables, otorgando dos boletos y ponchando a dos rivales mediante 80 lanzamientos, 51 de ellos strikes.
La campaña 2026 ha consolidado a Assad en el máximo nivel. Ostenta un récord de 6 victorias y 1 derrota con una efectividad global de 4.15. Su éxito reciente se debe a una notable ejecución de su sinker, el cual utiliza para generar rodados y escapar de situaciones de alto apalancamiento, como lo hizo en esta salida al salir ileso con las bases llenas.
Su ética de trabajo ha sido públicamente elogiada por el mánager Craig Counsell.
Alan Rangel
Con los Phillies de Philadelphia, Alan Rangel ha cumplido labores de relevo largo con resultados mixtos pero valiosos. El 2 de julio, en un juego frente a los Piratas de Pittsburgh, Rangel laboró durante 4.0 entradas, y aunque otorgó cuatro bases por bolas y permitió tres imparables, logró recetar cuatro ponches y colgó el cero en su línea de carreras limpias.