Randy Arozarena volverá a vestir la camiseta de México en el Clásico Mundial 2026
Randy Arozarena está de vuelta. El jardinero que marcó una época con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 confirmó su participación con México para la edición de 2026, en un anuncio que refuerza el proyecto deportivo y devuelve al equipo nacional a uno de sus referentes más determinantes.
La Comisión de Selecciones Nacionales informó que Arozarena formará parte del roster tricolor, consolidando así su compromiso con México en el máximo escenario del beisbol internacional. Su regreso no solo suma talento, sino liderazgo, experiencia y una figura capaz de cambiar partidos en momentos de máxima presión.
En el Clásico Mundial 2023, Arozarena fue uno de los grandes protagonistas del torneo. Integró el Equipo Ideal como jardinero junto a Mike Trout (Estados Unidos) y Masataka Yoshida (Japón), tras una actuación dominante: promedio de bateo de .450, un cuadrangular, nueve carreras producidas, .607 de porcentaje de embasamiento, .900 de slugging y un OPS de 1.507. Fue el líder ofensivo de México en prácticamente todos los rubros clave.
Ese desempeño terminó de consolidarlo como una figura central del beisbol mexicano contemporáneo. Su historia con el país, además, va más allá del uniforme nacional. Arozarena inició su carrera profesional en Cuba con los Vegueros de Pinar del Río en 2013, pero fue en México donde encontró un punto de inflexión decisivo. En 2015 llegó al país y fue desarrollado por los Toros de Tijuana, debutando en la Liga Mexicana de Beisbol en 2016.
Ese proceso lo llevó a firmar con los Cardenales de San Luis, organización con la que debutó en Grandes Ligas en 2019, tras su paso por Palm Beach (A+), Springfield (AA) y Memphis (AAA). Un año después, su carrera dio un giro definitivo al ser adquirido por los Rays de Tampa Bay, con quienes protagonizó una de las postemporadas más impactantes en la historia reciente de MLB.
En 2020 fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y llevó a Tampa Bay a la Serie Mundial, firmando números históricos en playoffs. Esa explosión lo convirtió en Novato del Año en 2021 y en el rostro de la franquicia durante varias temporadas.
Tras el Clásico Mundial 2023, Arozarena alcanzó otro hito al ser elegido por primera vez al Juego de Estrellas de Grandes Ligas. En 2024 fue traspasado a los Marineros de Seattle, equipo con el que en la temporada 2025 volvió a ser All-Star y disputó la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Azulejos de Toronto.
El 2025 fue también su campaña más poderosa en términos de poder ofensivo, al conectar 27 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera en siete temporadas en Grandes Ligas.
Con su confirmación para el Clásico Mundial 2026, México no solo recupera a uno de sus mejores bateadores, sino a un símbolo del crecimiento y la competitividad del beisbol nacional. Arozarena regresa como estrella consolidada, pero también como referente emocional de un equipo que buscará volver a trascender en el escenario mundial.