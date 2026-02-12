Roel Ramírez sustituye a José Urquidy en la Selección Mexicana para el Clásico Mundial
La Comisión de Selecciones Nacionales ha anunciado oficialmente la incorporación del lanzador Roel Ramírez al roster de la Selección Mexicana de Beisbol que competirá en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol.
Ramírez, de 30 años y nacido en Laredo, Texas, llega para ocupar la plaza que dejó vacante José Urquidy. El relevista derecho se une al equipo nacional después de que Urquidy firmara recientemente con los Piratas de Pittsburgh, situación que lo volvió inelegible para participar en el torneo debido a las restricciones de póliza de seguro que imponen las organizaciones de Grandes Ligas.
El nuevo integrante del Team México cuenta con experiencia en el más alto nivel del beisbol profesional, habiendo lanzado para los Cardenales de San Luis durante las temporadas 2020 y 2021. Desde 2022, Ramírez ha continuado su carrera en la Liga Mexicana de Beisbol, vistiendo los uniformes de los Toros de Tijuana en 2022, 2024 y 2025, así como el de los Pericos de Puebla en 2023.
Su desempeño más destacado llegó durante la memorable campaña de 2023 con Puebla, cuando se convirtió en una pieza fundamental del campeonato conseguido por la novena poblana. Durante aquella postemporada memorable, Ramírez brilló al relevar en 19 de los 24 encuentros disputados por su equipo, finalizando con récord de 3 victorias y 1 derrota, una efectividad de 2.84 y 29 ponches propinados en 25.1 entradas de trabajo.
En su campaña más reciente con los Toros de Tijuana, el serpentinero demostró su consistencia como relevista al acumular marca de 4-2 con efectividad de 3.73 en 40 apariciones desde el bullpen, consolidándose como una opción confiable para salir del quite en momentos de presión.
Con esta incorporación, la Selección Mexicana refuerza su cuerpo de lanzadores con un pitcher experimentado que ha probado su temple tanto en Grandes Ligas como en el circuito mexicano, especialmente en situaciones de alta exigencia como las que ofrece el Clásico Mundial de Beisbol.