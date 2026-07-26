Selección Mexicana de beisbol revela roster y calendario para Santo Domingo 2026
La Selección Mexicana de beisbol dio a conocer el roster con el que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como el calendario de sus primeros tres compromisos dentro de la competencia.
El conjunto nacional estará integrado por 24 peloteros: dos receptores, 13 lanzadores, cuatro jardineros y cinco jugadores de cuadro, bajo el mando de Víctor Bojórquez.
Los receptores convocados son Joseph Sequera y José Ary Torres.
El grupo de lanzadores estará conformado por Jorge Monroy, Jesús Luna, André Sánchez, Irving Medina, Saúl Arias, Daniel Zazueta, Hendrick Briones, Pedro Reyes, Isaías Félix, José Manuel Soria, Alejandro Trujillo, Alan Valdez y Ángel López.
En los jardines aparecerán Christian Morales, Héctor Hernández, Yordi Martínez y Carlos Báez, mientras que los jugadores de cuadro serán Ítalo Motta, Johan López, José Robledo, Jesús Villalobos y Kevin Armenta.
Además de Bojórquez, el cuerpo técnico contará con José Luis Sandoval, Roque Sánchez, Rubén Estrada, Santos Hernández, Manuel Pérez, Jorge López y Fernando Aguado.
¿Cuándo serán los juegos de México?
México comenzará su participación el 31 de julio, a las 13:00 horas, frente a Panamá en el Estadio 3 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.
El segundo compromiso será el 1 de agosto, a las 09:00 horas, ante Colombia en el Estadio Quisqueya “Juan Marichal”.
La primera fase concluirá para el representativo mexicano el 2 de agosto, cuando se mida con Nicaragua a las 08:00 horas, nuevamente en el Estadio 3 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El calendario contempla para el 3 de agosto el partido por el séptimo y octavo lugar. La superronda se disputará del 3 al 5 de agosto, mientras que los encuentros por las medallas de oro, plata y bronce se celebrarán el 7 de agosto.