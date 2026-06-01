Semana mexicanos en MLB: Jarren Duran cierra mayo con 9 cuadrangulares; Muñoz desperdicia otro salvamento
Jarren Duran
El jardinero de los Boston Red Sox terminó la última semana de mayo conectando su décimo cuadrangular de la temporada regular, el batazo se produjo el domingo 31 de mayo frente al lanzador abridor de los Cleveland Guardians, Tanner Bibee, al abrir la primera entrada del encuentro que finalizó con victoria para Boston por 9-4.
Durante el mes de mayo, Duran sumó un total de nueve cuadrangulares, contrastando con su producción de abril, mes en el que conectó un solo vuelacercas. Sus estadísticas acumuladas hasta el cierre de la semana indican un promedio de bateo de .219, con 47 imparables, 33 carreras impulsadas, 29 anotadas y 10 bases robadas en 53 juegos disputados.
Jonathan Aranda
El bateador designado e infielder de los Tampa Bay Rays tuvo un ritmo sostenido de producción durante la semana, en la que conectó tres cuadrangulares. El más reciente ocurrió frente a los envíos del lanzador Ryan Zeferjahn de los Angels, alcanzando así la cifra de 11 vuelacercas en la actual campaña.
Esta marca actual lo sitúa a tan solo tres jonrones de igualar su récord personal de 14, establecido en 106 juegos durante la temporada 2025. Con el desempeño acumulado hasta esta semana, Aranda también suma 43 carreras impulsadas en 244 apariciones al plato, posicionándose estadísticamente entre los líderes ofensivos de su equipo.
Nick Gonzales
El segunda base de los Pittsburgh Pirates rompió su sequía de cuadrangulares en la temporada al conectar su primer palo de vuelta entera el domingo 31 de mayo ante los Minnesota Twins. El batazo, un jonrón de dos carreras ante los envíos de Zebby Matthews en la tercera entrada, viajó a una distancia proyectada de 407 pies con una velocidad de salida de 103.5 millas por hora.
Gonzales finalizó la jornada dominical bateando de 1-3, con una base por bolas y dos carreras anotadas. Hasta el cierre de mayo, acumula 216 apariciones al plato con un promedio de bateo de .303 y 24 carreras impulsadas en la temporada regular.
Isaac Paredes
El antesalista de los Houston Astros alcanzó la marca de los 500 imparables en su carrera en las Grandes Ligas tras conectar un doblete hacia el jardín izquierdo ante los envíos de nada más y nada menos que Jacob Misiorowski, uno de los mejores lanzadores del beisbol de MLB y fuerte candidato para el Cy Young de la Liga Nacional.
Además, el jueves 28 de mayo, disparó su sexto cuadrangular de la temporada, un batazo de dos carreras ante el abridor Nathan Eovaldi que aseguró una victoria de 5-1 sobre los Texas Rangers.
En lo que va de la temporada 2026, Paredes acumula 198 turnos oficiales al bate y 225 apariciones al plato. Su línea ofensiva presenta un promedio de bateo de.237, con 47 imparables, 24 carreras producidas, 21 carreras anotadas y un porcentaje de embasarse (OBP) de .329.
Randy Arozarena
El jardinero de los Seattle Mariners aseguró la victoria de su equipo el viernes 29 de mayo al conectar un doblete walk-off en la décima entrada contra los Arizona Diamondbacks. El batazo frente al relevista Juan Morillo alcanzó una velocidad de salida de 98.2 millas por hora y remolcó a J.P. Crawford con la carrera del triunfo para el 7-6 definitivo.
En el balance semanal, Arozarena registró una destacada jornada en la que sumó tres imparables, conectó un cuadrangular solitario y acumuló tres carreras producidas. Este desempeño contribuyó directamente a que los Mariners regresaran a un porcentaje de victorias de .500 por primera vez desde el mes de abril.
Andrés Muñoz
El relevista de los Seattle Mariners tuvo su cuarto salvamento desperdiciado de la temporada el viernes 29 de mayo en el partido frente a los Arizona Diamondbacks. Al ingresar en la novena entrada para proteger una ventaja de una carrera, Muñoz permitió la anotación del empate tras conceder dos imparables y un rodado productor de Ildemaro Vargas.
Tras esta actuación, sus estadísticas generales reflejan una altísima efectividad de 4.98 y un WHIP de 1.34 en 21.2 entradas lanzadas.
Patrick Sandoval
El abridor zurdo de los Boston Red Sox avanzó en su proceso de rehabilitación relacionado con la cirugía Tommy John a la que se sometió en junio de 2024. El miércoles 27 de mayo completó una sesión de bullpen de 30 lanzamientos sin reportar molestias físicas en la zona del codo.
De acuerdo a la calendarización del cuerpo médico, el resultado de esta práctica le permitió avanzar a la siguiente fase del protocolo. Se agendó su participación para enfrentar bateadores en prácticas en vivo el 30 de mayo, paso previo a una eventual asignación de rehabilitación.