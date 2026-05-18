Semana mexicanos en MLB: Jonathan Aranda es el líder de impulsadas en la Liga Americana
Jonathan Aranda
Jonathan Aranda, infielder de los Rays de Tampa Bay, es una de las piezas ofensivas más determinantes de la Liga Americana. El tijuanense acumula ocho cuadrangulares y lidera el departamento de carreras impulsadas del joven circuito con 34 anotaciones remolcadas. Registra, además, un promedio de bateo de .269 y un porcentaje de embasado (OBP) de .374 en 160 turnos oficiales en lo que va del calendario 2026.
Su desempeño con el madero ha sido un pilar para que la novena de Tampa Bay comande la División Este de la Liga Americana con un récord de 29 victorias y 15 derrotas, manteniendo una ventaja de dos juegos sobre los Yankees de Nueva York.
Aranda mantiene una proyección que lo perfila a superar la barrera de las 100 carreras empujadas, consolidando su recuperación tras la fractura de muñeca que frenó su ascenso la campaña anterior.
Andrés Muñoz
El cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz, sumó actividad destacada en la serie de inicio de semana frente a los Astros de Houston. El lunes 11 de mayo, el sinaloense concretó su octavo salvamento de la temporada en la victoria de su equipo por 3-1, requiriendo 14 lanzamientos (11 de ellos en zona de strike) para retirar el noveno episodio, en el que permitió un imparable y recetó un ponche.
El miércoles 13 de mayo, en juego sin oportunidad de salvamento por ingresar con el marcador empatado en la novena entrada, Muñoz completó un relevo de un hit y tres ponches utilizando su slider como lanzamiento principal.
El derecho de Los Mochis registra una marca de 3 victorias y 3 derrotas en 18 apariciones, con una efectividad de 5.29, un WHIP de 1.35 y un total de 29 ponches en 17.0 entradas de labor en la temporada regular 2026.
Alek Thomas
En los movimientos de oficina, el jardinero central Alek Thomas protagonizó un canje divisional el martes 12 de mayo, al ser traspasado de los Diamondbacks de Arizona a los Dodgers de Los Ángeles a cambio del prospecto venezolano de 17 años, José Requena.
Los Dodgers absorbieron la totalidad de los 1.4 millones de dólares restantes en el salario de arbitraje de Thomas, enviándolo inicialmente a su sucursal Triple-A Oklahoma City para trabajar en la reestructuración de su swing.
Thomas, de 26 años, había sido designado para asignación por Arizona el 8 de mayo tras registrar un inicio de temporada de .181 con dos cuadrangulares y 10 carreras producidas en 28 compromisos. Su rendimiento ofensivo en el arranque de la temporada regular 2026 se vio afectado por altas tasas de swing en lanzamientos fuera de la zona y dificultades ante pitcheos secundarios, aunque la gerencia de Los Ángeles apuesta por su defensiva de élite en los jardines para la segunda mitad de la campaña.
Joey Ortiz
El infielder de los Cerveceros de Milwaukee, Joey Ortiz, rompió una racha ofensiva el martes 12 de mayo, al conectar su primer cuadrangular de la temporada en la victoria de su novena por 6-4 sobre los Padres de San Diego.
Ortiz castigó un lanzamiento de nudillos a 83.8 mph del abridor Matt Waldron en la tercera entrada, proyectando la pelota a 395 pies por el jardín izquierdo central para abrir la pizarra.
Este batazo representó el primer cuadrangular de Ortiz en casi diez meses y apenas su segundo extrabase de la campaña regular, concretado en su aparición al plato número 95 del año.
El infielder, que llegó a dicho encuentro con un promedio de bateo de. 181 y.193 de slugging, colaboró además con un elevado de sacrificio productor en el cuarto episodio para sellar una jornada de dos carreras impulsadas.
Isaac Paredes
El antesalista de los Astros de Houston, Isaac Paredes, aportó el poder ofensivo necesario para que su equipo se llevara la victoria por 2-0 frente a los Rangers de Texas el viernes 15 de mayo.
Con dos outs en la tercera entrada, Paredes conectó un cuadrangular solitario de 355 pies por el jardín izquierdo ante una recta en cuenta de 3-2 de Jack Leiter, el cual significó la primera carrera y el soporte suficiente para el pitcheo abridor de Houston.
Con este cuadrangular, el sonorense sumó su cuarto vuelacercas del año y llegó a 18 carreras impulsadas en lo que va de la temporada regular 2026. En general, Paredes acumula un promedio de bateo de .250, con 38 imparables y un porcentaje de embasado (OBP) de .341 en 152 turnos al bat oficiales.
Brandon Valenzuela
Detrás del plato, el receptor Brandon Valenzuela ha emergido como una de las revelaciones defensivas más importantes de las Grandes Ligas tras asumir la titularidad con los Azulejos de Toronto debido a la fractura de pulgar de Alejandro Kirk.
El sonorense de 25 años lidera a todos los catchers de Las Mayores en Carreras Salvadas a la Defensiva (DRS).
A nivel de estadísticas defensivas, Valenzuela ha controlado el juego terrestre retirando a 8 de 24 corredores en intentos de robo (33.3% de efectividad) con un tiempo promedio de tiro (pop time) de 1.89 segundos, además de registrar 4 carreras salvadas gracias a su encuadre de lanzamientos (pitch framing), colocándose en el percentil 98 de la liga.
A nivel ofensivo, el novato acumula un promedio de bateo de .232 con cuatro cuadrangulares y 10 carreras producidas en 69 turnos oficiales durante la campaña de su debut.