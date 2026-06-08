Semana Mexicanos MLB: Isaac Paredes llega a 100 jonrones en MLB; Andrés Muñoz desperdicia otro salvamento

¡Llegó el HR 1️⃣0️⃣0️⃣ de Isaac Paredes! 🚀⚾ El de la H la manda a volar por el izquierdo y llega al centenar de cuadrangulares en su carrera en Grandes Ligas 🇲🇽👏🏻 pic.twitter.com/M5LFPxbKLr