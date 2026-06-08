Semana Mexicanos MLB: Isaac Paredes llega a 100 jonrones en MLB; Andrés Muñoz desperdicia otro salvamento
Isaac Paredes
El tercera base de los Houston Astros vivió una semana de poder en las Grandes Ligas. El 4 de junio de 2026, en Daikin Park, Paredes conectó un cuadrangular solitario en la parte baja de la sexta entrada ante una recta de cuatro costuras del relevista de los Pirates, Carmen Mlodzinski.
El batazo representó el jonrón número 100 de su carrera profesional y lo convirtió en el pelotero nacido en México más joven en alcanzar el centenar de cuadrangulares, con 27 años y 106 días.
Su racha ofensiva no se detuvo ahí, pues al día siguiente sacudió su cuadrangular 101 de por vida frente a Oakland, cerrando una seguidilla espectacular de tres juegos consecutivos dando jonrón.
Un análisis de Statcast sobre la dirección de poder de Paredes reveló una de las peculiaridades de tiro y contacto más extremas de La Mayores. Los 101 cuadrangulares en la carrera del sonorense han sido conectados hacia la banda del jardín izquierdo, sin registrar un solo cuadrangular hacia el jardín central o derecho.
Esta agresiva mecánica le ha permitido explotar las cortas dimensiones de los Crawford Boxes en Houston, donde ha conectado 15 de sus 28 cuadrangulares desde que se unió a la organización en la campaña 2025, estableciéndose además como un pilar ofensivo indispensable tras la baja por lesión de Carlos Correa.
A la defensiva, Paredes firmó su semana más brillante de la temporada en la antesala.
El 2 de junio, ejecutó un espectacular salto para robarle un imparable a Spencer Horwitz en la quinta entrada, doblando de inmediato a la inicial para consumar un doble play.. Al día siguiente, demostró sus reflejos y potencia de brazo con un tiro al plato para poner out al velocista Oneil Cruz, quien intentaba anotar desde la antesala. Finalmente, el 4 de junio, redondeó su semana defensiva capturando un elevado difícil corriendo sobre terreno de foul para poner fin de manera solvente a la octava entrada de los Pirates.
Andrés Muñoz
El cerrador estelar de los Seattle Mariners atravesó una jornada sumamente turbulenta el domingo 7 de junio en Detroit.
Muñoz ingresó en la novena entrada con la misión de proteger una ventaja de 4-3, pero su alarmante falta de localización fue evidente desde el inicio de su labor.
Tras conseguir el primer out del episodio, el sinaloense otorgó dos pasaportes consecutivos que colocaron las carreras de la derrota en circulación, permitiendo posteriormente un sencillo remolcador de dos carreras del novato de los Tigers, Kevin McGonigle que le hizo cargar con la derrota.
Esta salida representó su quinto salvamento desperdiciado de la campaña, con la preocupante tendencia de haber fallado en tres de sus últimas cuatro oportunidades de rescate.
Esta inestabilidad en el rol de cerrador llega además en un momento crítico, con los Mariners batallando en la cima de la división Oeste de la Liga Americana. De prolongarse las dificultades de Muñoz en momentos de alta presión, la gerencia de Seattle podría verse obligada a evaluar alternativas en el bullpen como Jose Ferrer o Matt Brash para mitigar el desgaste físico y mental del sinaloense.
Javier Assad
El serpentinero tijuanense firmó una de las actuaciones monticulares en relevo más determinantes de la temporada para los Chicago Cubs el domingo 7 de junio contra los San Francisco Giants.
El abridor Jameson Taillon tuvo que abandonar el encuentro de manera abrupta en la segunda entrada debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda con cero outs en la pizarra. Assad, quien se encontraba en el roster tras haber sido preparado físicamente con aperturas prolongadas en Triple-A Iowa, asumió la responsabilidad del montículo de Wrigley Field sin previo calentamiento regular.
Assad maniató por completo a la ofensiva de los Giants a lo largo de un relevo impecable de 6.1 entradas de labor. El derecho de Tijuana solo permitió un imparable —un sencillo dentro del cuadro de Matt Chapman—, otorgó una base por bolas, un pelotazo y recetó cinco ponches en una exhibición magistral de control.
El mexicano necesitó únicamente de 72 lanzamientos (46 de ellos localizados en zona de strike) para retirar 19 outs, garantizando un respiro vital para un bullpen de Chicago que se encuentra severamente desgastado por las lesiones.
Su desempeño lo coloca en una posición inmejorable para reintegrarse de forma permanente a la rotación abridora de Craig Counsell.
Con la inminente baja de Taillon a la lista de lesionados y las ausencias prolongadas de Justin Steele y Cade Horton, la versatilidad de Assad como "lanzador puente" o abridor consolidado se convierte en el recurso más valioso de la organización de cara a las próximas series de junio.
Brandon Valenzuela
El receptor novato Brandon Valenzuela ha emergido como la revelación más grata de la organización de los Toronto Blue Jays.
Durante la serie de fin de semana contra los Baltimore Orioles, el bateador ambidiestro sonorense demostró un despliegue de poder descomunal al conectar tres cuadrangulares en un lapso de cuatro días.
Su noche más destacada ocurrió el sábado 6 de junio, juego en el que se fue de 3-3 con una anotada y una remolcada. Actualmente, Valenzuela batea para un sensacional promedio de .400 y un OPS de 1.577 en lo que va de junio, elevando sus números generales de la temporada a.256 con 7 jonrones y 16 carreras producidas en 43 compromisos.
Adquirido en julio de 2025 desde los San Diego Padres en un canje que envió a Will Wagner a California, Valenzuela ha superado con creces las expectativas de la gerencia canadiense.
Samy Natera Jr
El lanzador zurdo de Ciudad Juárez, Samy Natera Jr, vivió un debut de ensueño en las Grandes Ligas el sábado 6 de junio de 2026 frente a los Los Angeles Dodgers en Dodger Stadium.
Natera Jr ingresó desde el bullpen en la cuarta entrada y ofreció una joya de relevo al lanzar dos entradas completas en blanco, sin permitir hits ni carreras, otorgando un pasaporte y recetando tres ponches contra una de las alineaciones más temidas del beisbol.
Durante su actuación, el chihuahuense exhibió una recta que alcanzó las 95.7 mph, logrando su primer ponche en la gran carpa al retirar por la vía del strikeout a Ryan Ward para concluir el episodio.
El llamado al equipo grande por parte de los Angels el 5 de junio representó una recompensa justa a su dominio absoluto en Triple-A Salt Lake.
Antes de su promoción, Natera Jr ostentaba una marca perfecta de 5-0 con una efectividad de 3.00 y un WHIP de 1.33, liderando a todos los relevistas de la Pacific Coast League con 44 ponches en 30.0 entradas de labor.
Con su debut oficial, se convirtió en el pelotero mexicano número 154 en jugar en las Grandes Ligas de Béisbol y en el undécimo azteca en vestir la franela de los Angels.
Alejandro Kirk
El receptor estelar Alejandro Kirk dio un paso fundamental en su proceso de recuperación al comenzar formalmente su asignación de rehabilitación en Clase-A Dunedin el miércoles 3 de junio.
Kirk, quien ha estado fuera de acción desde el 3 de abril tras sufrir una fractura en el pulgar izquierdo que requirió cirugía, tuvo un impacto inmediato en su primer encuentro de preparación. Alineado como bateador designado, el tijuanense conectó un cuadrangular solitario por la banda contraria que salió a 97 mph de su madero, además de negociar una base por bolas en una jornada donde se fue de 2-1.
A pesar de su gran exhibición de poder en Dunedin, la gerencia de los Blue Jays adoptará una postura de cautela con el receptor de 27 años, proyectando que Kirk necesitará al menos 20 turnos oficiales al bate en las ligas menores para recuperar el ritmo antes de ser activado en el roster de Grandes Ligas.