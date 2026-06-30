Semana mexicanos MLB: Kirk llega a 500 hits en Grandes Ligas; Muñoz empata a Aurelio López en salvados
Alejandro Kirk
Esta semana Alejandro Kirk alcanzó un hito histórico en su carrera al conectar el imparable número 500 en las Grandes Ligas, con un cuadrangular ante los Rangers de Texas el 27 de junio. La hazaña convirtió al tijuanense en apenas el undécimo pelotero nacido en México en llegar a esta cifra en la Gran Carpa. Además, gracias al sólido respaldo de la afición, Kirk fue anunciado como finalista en la segunda fase de las votaciones para el Juego de Estrellas.
A pesar de este reconocimiento y de la marca histórica, la temporada 2026 ha sido complicada para Kirk a la ofensiva. Una fractura en el pulgar izquierdo lo alejó de los diamantes por más de dos meses, lo que ha mermado significativamente su ritmo de bateo. Hasta el cierre de esta semana, registra un bajo promedio de bateo de .183, con apenas dos cuadrangulares y siete carreras producidas.
No obstante, el valor de Kirk para los Azulejos de Toronto sigue intacto gracias a su aporte detrás del plato. Su capacidad para manejar a los lanzadores, encuadrar pitcheos y su inteligencia defensiva lo mantienen como una pieza estructural en el esquema del equipo, justificando su estatus como uno de los receptores más respetados de la Liga Americana.
Joey Ortiz
Joey Ortiz tuvo una intervención determinante para los Cerveceros de Milwaukee el 29 de junio, al conectar un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada que le dio a su equipo una victoria de 5-3 sobre los Rojos de Cincinnati.
Este batazo, que fue apenas su segundo jonrón del año, rompió un empate en la recta final del juego y ayudó a los Cerveceros a sacudirse una mala racha ofensiva con corredores en posición de anotar.
El panorama de Ortiz en la temporada 2026 ha estado marcado por los altibajos.
Tras llegar a Milwaukee como pieza clave en el cambio por Corbin Burnes a principios de 2024 y tener un gran arranque, su producción ofensiva experimentó un declive notable, registrando un bajo OPS desde junio de ese año. Esta baja en su rendimiento lo llevó a perder la titularidad en las paradas cortas ante el prospecto Cooper Pratt.
A pesar de haber sido relegado a un rol de suplente o utility, Ortiz ha mantenido una actitud profesional y ha demostrado estar listo para responder en escenarios de alta presión.
Luis Urías
Luis Urías debutó con los Azulejos de Toronto el 23 de junio tras ser adquirido en un cambio con los Diamondbacks de Arizona. En su primer partido con la franela canadiense frente a los Astros de Houston, el infielder mexicano no perdió el tiempo y conectó un cuadrangular.
La llegada de Urías a Toronto se originó tras ejecutar una cláusula de movilidad en su contrato de ligas menores con Arizona. Previo a este movimiento, Urías estaba teniendo una actuación espectacular en la sucursal Triple-A de los Diamondbacks, donde presumía un promedio de .361, un porcentaje de embasado de .393 y un slugging de .546. Aunque el entorno de esa liga favorece a los bateadores, sus números obligaban a un llamado a Grandes Ligas.
En el contexto de la temporada, los Azulejos necesitaban con urgencia un bateador derecho experimentado que pudiera jugar en el cuadro interior para equilibrar un roster con exceso de jardineros zurdos. Urías, quien de por vida promedia .232 en las Mayores, recibe así una valiosa oportunidad para estabilizarse como un contribuyente regular en la División Este de la Liga Americana.
Isaac Paredes
Isaac Paredes cerró el mes de junio con una destacada exhibición de poder y bateo oportuno durante la serie contra su ex equipo, los Tigres de Detroit. El 28 de junio, el tercera base de los Astros de Houston conectó su undécimo jonrón de la temporada en la octava entrada para empatar el juego. Posteriormente, en el décimo episodio, pegó el sencillo productor que le dio la victoria definitiva a la novena texana.
El fin de semana fue sumamente productivo para el sonorense, quien bateó para un promedio de .500 (6 hits en 12 turnos) ante Detroit, sumando cuatro carreras producidas y anotando en tres ocasiones. Esta actuación subraya la gran consistencia que ha mantenido a lo largo de la campaña 2026, consolidándose como uno de los bateadores más confiables de Houston.
Hasta el cierre de esta semana, Paredes acumula un promedio de bateo de .253, un OPS de .773 y 45 carreras impulsadas en la temporada. Su habilidad característica para jalar la pelota hacia su banda y generar batazos de poder en momentos clave lo mantienen como una amenaza constante y un inamovible en el corazón del orden al bate de los Astros.
Jonathan Aranda
Aranda fue una bujía ofensiva para los Rays de Tampa Bay durante esta semana, guiando al equipo a recuperar el liderato divisional. El 27 de junio, Aranda despachó un cuadrangular de dos carreras frente a los Diamondbacks de Arizona que selló la victoria de su equipo. Este batazo, su jonrón número 13 de la temporada, se sumó a otro palo de vuelta entera de tres carreras que había conectado días antes ante los Nacionales de Washington.
La temporada 2026 está siendo el escenario de consolidación para Aranda, quien registra números sumamente sólidos: un promedio de bateo de .286, un OPS de .856 y 57 carreras remolcadas. Su disciplina en el plato, perfeccionada durante sus años como MVP en Ligas Menores, finalmente se está traduciendo en producción constante al más alto nivel.
Un factor clave en su éxito este año ha sido su dominio frente a los lanzadores abridores, contra quienes ostenta un promedio superior a .370. Al establecerse como un bateador capaz de producir temprano en los encuentros, Aranda se ha convertido en una pieza irremplazable en el esquema del mánager Kevin Cash.
Joey Meneses
El veterano Joey Meneses regresó oficialmente a las Grandes Ligas el 21 de junio, luego de que los Atléticos de Oakland seleccionaran su contrato desde la sucursal Triple-A. En su primera semana de regreso, contribuyó el 21 de junio con un imparable en la primera entrada que produjo una carrera frente a los Angelinos de Los Ángeles.
El retorno del pelotero sinaloense fue producto de una actuación arrolladora con los Aviators de Las Vegas. En 69 juegos disputados en Ligas Menores este año, Meneses registró un alto promedio de .348, con 11 cuadrangulares, 76 carreras producidas y un OPS de .944. Estas estadísticas convencieron a la directiva de Oakland de darle una nueva oportunidad en el mejor beisbol del mundo tras haber sido cortado por Washington a finales de 2024.
Aunque sus primeros turnos con Oakland han sido discretos estadísticamente (promedia .091 en sus primeros encuentros), la experiencia de Meneses de 34 años es un activo valioso. Los Atléticos confían en su perfil de bateador derecho para enfrentar a lanzadores zurdos y aportar madurez a un roster en etapa de reconstrucción.
Javier Assad
Javier Assad continuó con su impecable paso desde la lomita, adjudicándose su sexta victoria de la temporada el 24 de junio en un triunfo de los Cachorros de Chicago por 10-3 sobre los Mets de Nueva York. El tijuanense trabajó cinco entradas completas, permitiendo tres carreras, cinco hits y recetando cinco ponches.
Con este triunfo, Assad logró extender su racha ganadora a tres aperturas consecutivas, empatando la mejor seguidilla de su carrera profesional, la cual logró en septiembre de 2025.
A nivel general, la temporada 2026 de Assad ha sido de gran estabilidad. Ostenta un récord de 6-1 y una efectividad de 4.04 en 49 entradas lanzadas. Su control sobre la zona de strike y su habilidad para obligar a los bateadores a conectar roletazos inofensivos lo han convertido en uno de los abridores más consistentes dentro de la rotación del equipo de Chicago.
Andrés Muñoz
El cerrador sinaloense Andrés Muñoz reafirmó su rol como el apagafuegos de los Marineros de Seattle, consiguiendo dos salvamentos durante la semana. El 23 de junio retiró la novena entrada con ponches frente a los Piratas de Pittsburgh, y tres días después, el 26 de junio, despachó en estricto orden a los Guardianes de Cleveland para agenciarse su rescate número 15 de la campaña.
El salvamento número 15 de la temporada representó una marca especial en la carrera de Muñoz, ya que le permitió llegar a 93 rescates de por vida. Con esta cifra, empató al histórico Aurelio López en la cuarta posición de todos los tiempos entre los relevistas nacidos en México.
Si bien su efectividad global en la temporada se ubica en 4.91 tras atravesar problemas de control y rigidez en la espalda a principios de mes, Muñoz parece haber recuperado su forma. Actualmente hila cinco apariciones consecutivas sin permitir carrera.
Sammy Natera Jr
El beisbol chihuahuense celebró en grande esta semana gracias al zurdo Sammy Natera Jr, quien consiguió el primer salvamento de su carrera en Grandes Ligas. El 28 de junio, Natera ingresó en la octava entrada para preservar una ventaja frente a los Atléticos de Oakland, culminando su labor en el noveno episodio con un ponche clave que aseguró el triunfo 4-1 para los Angelinos de Los Ángeles.
La llegada de Natera a las Mayores ha sido una de las historias más destacadas del mes. Convertido a lanzador apenas a los 17 años, su desarrollo explotó rápidamente. Tras dominar en Triple-A con un récord invicto de 5-0 y 44 ponches, la directiva californiana lo ascendió al primer equipo el 5 de junio.
En sus primeras ocho apariciones en la temporada 2026, Natera presume una minúscula efectividad de 0.96 en 9.1 entradas lanzadas, sumando 12 ponches, sin otorgar bases por bolas y permitiendo únicamente dos imparables.
Alan Rangel
Alan Rangel asumió la compleja labor de "relevista largo" para los Phillies de Philadelphia, cubriendo el hueco dejado por la baja del prospecto Andrew Painter. El 22 de junio, Rangel brilló al lanzar cinco entradas de relevo permitiendo solo una carrera ante los Nacionales de Washington. Días después, el 27 de junio, laboró cuatro innings ante los Mets en un partido complicado por retrasos de lluvia, donde permitió cuatro carreras.
El llamado de Rangel al equipo grande es un premio a la perseverancia, tras haber debutado en 2025 luego de varios años en las ligas menores. Su promoción reciente se dio tras compilar una sólida efectividad de 3.99 y 73 ponches en 70 episodios con la sucursal Triple-A de Lehigh Valley, demostrando que estaba listo para aportar entradas de calidad en el máximo nivel.
En lo que va de su estadía en MLB este año, Rangel registra una efectividad de 4.50 en 12 entradas trabajadas, pero destaca por un excelente control, sumando 13 ponches frente a solo dos bases por bolas. Su capacidad para consumir múltiples entradas después de un abridor de un inning le está dando un respiro vital al bullpen de Philadelphia.
Marco Raya
Uno de los momentos más especiales de la semana se vivió el 27 de junio de 2026, cuando el lanzador Marco Raya hizo su tan esperado debut en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota. Enfrentando a los Rockies de Colorado, el prospecto superó los nervios iniciales (permitió un jonrón y una base por bolas) para luego afianzarse y recetar el primer ponche de su carrera profesional.
El llamado de Raya a las Mayores es el resultado de un exitoso cambio de rol. Tras años de ser considerado un abridor prospecto y lidiar con algunas lesiones, la organización de Minnesota decidió convertirlo en relevista a tiempo completo en 2026. Esta transición rindió frutos rápidamente en Triple-A, donde, previo a su llamado, lanzó ocho entradas en blanco en junio sin regalar pasaportes.
Seleccionado en el draft de 2020, el joven de 23 años busca establecerse en el bullpen de los Mellizos. Aunque sus números globales en Ligas Menores este año muestran una efectividad alta (5.54), su notable relación de ponches por base por bolas y su recta dominante indican que tiene el talento necesario para prosperar como relevista en las Grandes Ligas.