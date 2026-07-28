Siempre el Haper Gamboa

En la actualidad, el mejor shortstop de la LMB tiene nombre: Juan Carlos “El Haper” Gamboa, mexicano de corazón y orgulloso capitán de los Diablos Rojos del México.



Además de guiarnos al bicampeonato, esta temporada impuso un nuevo récord de fildeo (.993) para un shortstop en la… pic.twitter.com/U9V8h56NqX