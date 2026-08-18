Sultanes vs Caliente y Charros vs Toros se enfrentan en las Series de Zona de la LMB 2026
La postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 continúa su marcha con las Series de Zona, que en las sucursales del norte enfrenta a los Sultanes de Monterrey contra el Caliente de Durango y a los Charros de Jalisco ante los Toros de Tijuana.
Sultanes de Monterrey vs Caliente de Durango
Ambos conjuntos llegan con la moral en alto tras superar sus respectivos compromisos de Primer Playoff en cinco juegos, con Monterrey eliminando a los Charros de Jalisco y Durango despachando a los Acereros de Monclova.
Este duelo representa un choque entre la constancia de una de las franquicias más tradicionales del circuito y el ímpetu de una escuadra duranguense que logró clasificar a los playoffs por primera vez en 48 años.
Los Sultanes se presentan como una maquinaria bien aceitada, destacando por su poderío ofensivo y un pitcheo profundo.
La escuadra regiomontana fortaleció su roster a mediados de temporada con adiciones clave como Harold Ramírez y Daniel Mengden, y además ha recuperado a su capitán, Ramiro Peña, tras una lesión de rodilla.
Desde el montículo, Monterrey ha contado con actuaciones estelares en esta postemporada, como la del zurdo Manny Bañuelos, quien permitió apenas una carrera limpia en 12.2 entradas frente a Jalisco en la primera ronda.
El bullpen regiomontano, liderado por el cerrador Chris Ellis, aporta sólidas garantías para las entradas finales.
Por su parte, el Caliente de Durango apuesta por la inercia positiva tras ganar cuatro juegos consecutivos ante los Acereros de Monclova.
Liderados a la ofensiva por figuras como Víctor Márquez, Durango ha demostrado ser un rival formidable en casa. El historial de la temporada regular subraya la importancia crítica de la localía, ya que Sultanes barrió la serie disputada en Monterrey, mientras que Caliente hizo lo propio al recibir a los regiomontanos en territorio duranguense.
El Juego 1 ofrecerá un duelo de pitcheo de alto perfil entre el estadounidense Daniel Mengden y el experimentado cubano Odrisamer Despaigne.
Mengden culminó el rol regular con una destacada efectividad de 3.00 y un WHIP de 1.176 en 102.0 entradas de labor, caracterizándose por un excepcional control de la zona de strike.
En contraste, Despaigne aportará su estatus de veterano tras lanzar 106.1 episodios en la campaña regular, aunque deberá ajustar su estrategia de manera urgente luego de registrar una efectividad de 8.10 en sus primeras salidas de postemporada para lograr contener a la agresiva alineación regiomontana.
Toros de Tijuana vs Charros de Jalisco
En la otra llave de la Zona Norte, los Toros de Tijuana reciben a los Charros de Jalisco en el Toros Mobil Park, en una serie marcada por fuertes disparidades estadísticas.
Tijuana finalizó la temporada regular como el indiscutible superlíder de la zona con una foja de 60 victorias y 31 derrotas, superando en el Primer Playoff a los Algodoneros de Unión Laguna.
En la otra cara de la moneda, Jalisco avanzó a esta instancia de la postemporada gracias al criterio de Mejor Perdedor (comodín), luego de caer 4-1 frente a los Sultanes de Monterrey en la primera ronda eliminatoria.
A pesar de su dominio colectivo, que incluye la mejor efectividad de pitcheo de la liga con 3.28 y el liderato absoluto de ponches con 822, la novena tijuanense enfrenta una severa crisis disciplinaria.
La presidencia ejecutiva de la LMB suspendió de forma indefinida a su jardinero Danry Vásquez por protagonizar un violento altercado en el último juego de la temporada contra Monclova, lo que llevó a los Toros a darlo de baja e incorporar a Francisco Lugo en el roster.
Además, el dominante cuerpo de lanzadores fronterizo resentirá la ausencia de Adonis Medina, quien fue sancionado con cinco juegos de suspensión derivado de la misma riña.
Los Charros de Jalisco, comandados por Benjamín Gil, también llegan a este compromiso con obstáculos significativos, principalmente en el rubro médico, pues el equipo sufrió la sensible baja de Joshua Fuentes.
Sumado a la falta de bateo oportuno, Jalisco deberá mejorar sustancialmente su desempeño desde el montículo, tras registrar una efectividad colectiva de 5.14 en la temporada regular, ubicándose en el undécimo puesto de todo el circuito veraniego.
El primer choque de esta serie presentará un duelo generacional imperdible en el centro del diamante: el veterano Manny Barreda frente a la revelación Daniel Martínez.
Barreda, de 37 años y con gran conocimiento del parque fronterizo tras su brillante paso por Tijuana, buscará silenciar a la localía apoyándose en la gran salida de una sola carrera limpia que tuvo en el Juego 2 ante Monterrey. Enfrente tendrá al joven as de los Toros, Daniel Martínez, quien hizo historia en 2026 al convertirse en el primer lanzador de la franquicia en ganar el título de efectividad de la LMB con un asombroso 1.94, perfilándose como una muralla casi impenetrable para la mermada ofensiva tapatía.