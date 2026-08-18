Sultanes vs Caliente y Charros vs Toros se enfrentan en las Series de Zona de la LMB 2026

Te presentamos los momios del día de hoy.🔥



Regístrate en @calientesports y recibe $1,000 de regalo 📲 https://t.co/t2laqQpLbb#LaLigaFuerteDeMéxico💪🏼🇲🇽⚾️ #MásAcciónMásDiversión🔥 pic.twitter.com/Vt0dGXrPE4