Todo sobre el Home Run Derby 2026 de MLB: Participantes, nuevo formato y dónde ver en México
El Citizens Bank Park de Philadelphia se viste de gala este lunes para celebrar el Home Run Derby 2026, el espectáculo de poder puro más emocionante de las Grandes Ligas.
Este año, ocho de los mejores toleteros del planeta buscarán coronarse en una noche que promete ser más táctica y dramática que nunca, gracias a un revolucionario cambio en el reglamento que elimina el reloj y regresa el certamen a la esencia del beisbol..
Los protagonistas del poder
Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies
El poderoso bateador designado de los Phillies llega al certamen como el gran favorito de la noche jugando frente a su público. En lo que va de la campaña 2026, lidera a las Grandes Ligas con 32 jonrones, 59 carreras impulsadas y con un promedio de bateo de .254. Esta será su tercera aparición en el Derby y busca finalmente llevarse la corona tras ser subcampeón en 2018.
La principal virtud de Schwarbomb es la inmensa fuerza bruta y la velocidad de salida de sus impactos, que llegan a alcanzar las 113.2 mph. Además, la eliminación del reloj juega totalmente a su favor, ya que su gran musculatura no sufrirá el desgaste físico de los años anteriores.
La única desventaja podría ser la enorme presión de cumplirle a la fanaticada local de Filadelfia, pero las expectativas apuntan a que es el hombre a vencer.
Bryce Harper, Philadelphia Phillies
Harper, el icónico rostro de la franquicia local, buscará emular lo que hizo en 2018 cuando ganó el Derby frente a su antigua afición en Washington. En la presente temporada ha mantenido su estatus de superestrella, con 20 cuadrangulares, 57 carreras remolcadas y un promedio de .260. Su regreso al torneo es uno de los máximos atractivos para el estadio.
La gran ventaja de Harper radica en su disciplina en el plato y su experiencia bajo máxima presión. En un formato donde los swings son finitos, su capacidad para dejar pasar malos pitcheos para no quemar oportunidades será oro puro.
Si su lanzador de práctica encuentra la zona correcta de inmediato, se espera que pelee directamente por el boleto a la final.
Junior Caminero, Tampa Bay Rays
El explosivo dominicano de 23 años entra a la caja de bateo con sed de revancha tras perder dramáticamente en la final de la edición 2025. En esta temporada regular, se encendió en el mes de junio y ha destrozado el pitcheo rival, firmando 28 jonrones, 59 producidas y un excelente promedio de .279.
Caminero posee las manos más rápidas de toda la competencia, liderando la métrica de velocidad de bate del certamen con 79.9 mph. Su principal virtud es esa explosividad natural, aunque su desventaja podría ser la impaciencia si busca hacerle swing a pitcheos descontrolados.
De triunfar, se convertiría en el monarca más joven en la historia del evento.
Munetaka Murakami, Chicago White Sox
El toletero japonés ha sido una auténtica sensación en su temporada de novato en la MLB. A pesar de haber lidiado con una lesión, suma 20 cuadrangulares y 42 impulsadas con un promedio de .232 en apenas 60 juegos. Su presencia marca un hito deportivo, siendo apenas el segundo jugador nacido en Japón en competir en un Derby.
La virtud innegable de Murakami es su capacidad atlética para impactar el centro de la pelota; posee una asombrosa tasa de barrel del 20.0%, la mejor entre todos los competidores este año. Su desafío principal y mayor desventaja será encontrar el ritmo rápido con su lanzador en un entorno nuevo, pues cualquier periodo de ajuste en la caja de bateo puede costarle la eliminación prematura.
Jordan Walker, St. Louis Cardinals
El gigante jardinero de los Cardinals vive un 2026 de consagración absoluta y asiste a su primer Juego de Estrellas. Con solo 24 años, ha despachado 22 jonrones, lidera momentáneamente métricas de su equipo con 74 carreras producidas y ostenta un sólido promedio de .294.
Con 6 pies y 6 pulgadas de estatura, la palanca que genera Walker es devastadora, lo que le permite registrar velocidades de salida de hasta 116.6 mph y pegar los jonrones más largos de la campaña. En años anteriores, su gran tamaño era una desventaja por el agotamiento del reloj, pero con el reglamento basado en swings, esto se convierte en una ventaja pura, lo que le permitirá reiniciar su extensa postura tras cada batazo sin preocupación.
Jac Caglianone, Kansas City Royals
El sensacional prospecto de los Royals es el jugador con menos cuadrangulares del torneo con 15 en la temporada, pero complementa con un promedio de .260 y 35 remolcadas. Además, su inclusión está totalmente justificada por la brutal violencia con la que castiga la pelota.
Caglianone es dueño de un poder descomunal, empatando el récord de mayor distancia promedio en jonrones de toda la MLB este año con 418 pies. Su inexperiencia en reflectores nacionales y la enorme adrenalina podrían jugarle en contra provocando que falle sus swings, pero si logra mantener la calma, tiene el talento crudo para arrasar con el estadio.
Willson Contreras, Boston Red Sox
El receptor venezolano es el veterano que inyecta resiliencia al grupo y asiste para reemplazar al lesionado Vladimir Guerrero Jr. Sobreponiéndose a un año turbulento, Contreras ha firmado una primera mitad brillante con 20 jonrones, 61 empujadas y un promedio de .285 con el equipo de Boston.
A priori, su swing es más plano y orientado a conectar líneas en lugar de largos elevados, lo cual podría verse como una desventaja táctica frente a bateadores naturales de jonrones. Sin embargo, su virtud reside en su madurez, paciencia y capacidad de adaptación. Al no haber un reloj asfixiante, Contreras utilizará su paciencia para escoger perfectamente qué pitcheos mandar hacia las gradas.
Ben Rice, New York Yankees
El inicialista de los Yankees ha sido la gran bujía ofensiva silenciosa de Nueva York, acumulando 29 estacazos de cuatro esquinas, 68 carreras impulsadas y un destacado promedio de .279 en la campaña.
Rice tiene una virtud emotiva y táctica invaluable, su lanzador de práctica será su propio padre, Dan Rice. Aunque su velocidad de bate no es la más alta, su eficiencia para golpear en el punto dulce lo hace un candidato muy peligroso.
Formato, reglas y el premio del Derby 2026
Para la edición de 2026, la MLB ha eliminado por completo el reloj que asfixiaba a los bateadores desde 2015, regresando a un sistema basado estrictamente en el número de swings.
Primera Ronda: Es un formato "todos contra todos". Los ocho participantes reciben una base de 20 swings cada uno, y los cuatro peloteros que conecten la mayor cantidad de cuadrangulares avanzan. Absolutamente cada swing cuenta, ya sea un foul, un batazo corto o un abanico.
Semifinales y Final: Los cuatro clasificados se emparejan basándose en los totales de la primera ronda (el 1° se enfrenta al 4°, y el 2° al 3°). En estas etapas de eliminación directa, el límite se reduce a 15 swings por bateador.
La regla del último swing: Si un pelotero conecta un cuadrangular en el último swing reglamentario de su ronda —el número 20 o 15—, la ronda no termina. El bateador entrará en modo de muerte súbita con una Bola Magenta y podrá seguir bateando indefinidamente hasta que haga un swing que no termine en jonrón.
El ganador del certamen se embolsa un espectacular cheque de $1 millón de dólares, mientras que el resto de los participantes se reparte el saldo de una bolsa total de $2.5 millones. Además, el gran campeón recibirá un trofeo personalizado y una impresionante y exclusiva cadena que incluye una campana de la libertad incrustada con rubíes.
Dónde y a qué hora ver el Derby en México
El evento de este año pasará a la historia por cambiar la forma en la que se consume el beisbol a nivel internacional, alejándose de las televisoras tradicionales de cable deportivo.
Fecha: Lunes 13 de julio de 2026.
Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.
Transmisión Exclusiva: En el territorio mexicano, el Home Run Derby será transmitido única y exclusivamente en vivo a través de Netflix. Para disfrutar de la competencia y de los análisis a cargo de leyendas invitadas de la transmisión, los fanáticos deberán contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.