Tomateros protagonizan una remontada inspiradora
Guadalajara, México
México Verde protagonizó una de las victorias más inesperadas del Round Robin de la Serie del Caribe 2026, al venir de atrás para derrotar 10-7 a República Dominicana y quitarle el invicto en el duelo que cerró esta fase del torneo.
La novena dirigida por Lorenzo Bundy mostró carácter y capacidad de reacción luego de verse abajo por hasta cuatro carreras en la pizarra, en un encuentro que durante varias entradas pareció inclinarse del lado dominicano.
El arranque fue complicado para los Tomateros de Culiacán, que en la primera entrada permitieron un rally de tres carreras tras un doble productor de Sócrates Brito y un rodado de Cristhian Adames, colocando el juego 3-0 a favor de República Dominicana.
México respondió en la tercera baja con un cuadrangular de Allen Córdoba, que acercó a los locales 3-2, pero el poder dominicano volvió a hacerse presente. Franchy Cordero y Jimmy Paredes conectaron jonrones en la cuarta y sexta entradas, ampliando la ventaja caribeña hasta 6-3.
El momento de quiebre llegó en la séptima entrada, cuando México Verde recortó distancia con sencillos productores y wild pitches para poner el juego 7-4, preparando el terreno para una reacción mayor.
En la octava baja, los mexicanos desataron un rally de seis carreras, aprovechando imparables oportunos y errores defensivos de República Dominicana. El batazo clave fue un jonrón de Estevan Florial, que inclinó definitivamente la balanza y silenció el dugout dominicano.
Florial fue la figura ofensiva del encuentro al irse de 2-3, con dos carreras impulsadas y dos bases por bolas, siendo un problema constante para el pitcheo rival.
México Verde aseguró la victoria en la novena entrada, cerrando un triunfo que sacudió el panorama rumbo a las Semifinales.
Con este resultado, Tomateros de Culiacán y Leones del Escogido volverán a enfrentarse este viernes 6 de febrero, ahora en duelo directo por el pase a la Gran Final de la Serie del Caribe 2026.