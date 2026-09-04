Tony DeFrancesco, formador de estrellas, llega a México para dirigir a Dorados
Antes de que José Altuve, Carlos Correa, George Springer y Alex Bregman conquistaran las Grandes Ligas, Tony DeFrancesco formó parte de su camino hacia la élite. Ahora, el experimentado estratega estadounidense comenzará un nuevo capítulo de su carrera como mánager de los Dorados de Chihuahua.
La organización chihuahuense eligió a un especialista en el desarrollo de talento para encabezar su proyecto en la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Será la primera experiencia de DeFrancesco en México después de más de tres décadas dentro de la pelota profesional.
Su contratación marca un cambio en el banquillo de Dorados, que cerró el ciclo de Homar Rojas tras la campaña 2026. El club agradeció el trabajo del anterior dirigente y le deseó éxito en sus siguientes proyectos.
DeFrancesco aterrizará en Chihuahua con una hoja de vida difícil de ignorar: suma 1,743 victorias a lo largo de 25 temporadas como mánager y es el único dirigente que ha conquistado cuatro campeonatos de la Pacific Coast League.
Tres de esos títulos llegaron con Sacramento, en 2003, 2004 y 2007. El cuarto lo obtuvo con Fresno en 2015. También celebró dos campeonatos nacionales de Triple-A y una corona de la Arizona Fall League, circuito en el que las organizaciones de Grandes Ligas reúnen a algunos de sus prospectos más destacados.
Más allá de los trofeos, una parte importante de su legado se encuentra en los peloteros que acompañó durante su proceso de formación. En la organización de Houston trabajó con varias de las figuras que después se convertirían en la base del equipo campeón de la Serie Mundial.
El estadounidense también tuvo la oportunidad de dirigir en las Grandes Ligas. En 2012 asumió de manera interina el mando de los Astros y previamente había sido coach de tercera base de los Atléticos de Oakland. Años después se incorporó a los Mets de Nueva York como coach de primera base, asesor de desarrollo y scout profesional.
Su carrera se ha desarrollado principalmente dentro de esas tres organizaciones: Oakland, Houston y Nueva York. Sin embargo, también conoce el beisbol latinoamericano después de dirigir a los Leones del Escogido, en República Dominicana, y a los Tiburones de La Guaira, en Venezuela.
A los 63 años, DeFrancesco llegará a la LMB con experiencia en formación, competencia y construcción de equipos ganadores. Chihuahua será el escenario de su siguiente desafío: transformar un currículum histórico en resultados para los Dorados.