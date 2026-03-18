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Venezuela, campeón inédito del Clásico Mundial tras vencer a Estados Unidos

Eugenio Suárez fue determinante en la victoria de Venezuela. El bateador designado, y posible MVP de la final, conectó un jonrón y un doble productor que marcaron la diferencia.

Alejandra González Centeno

Un doblete productor de Eugenio Suárez romió el empate en la novena entrada.
Un doblete productor de Eugenio Suárez romió el empate en la novena entrada. / Getty Images

Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y se proclamó campeón por primera vez en su historia.

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El encuentro, disputado en Miami, marcó un hito para la novena venezolana, que logró imponerse ante una de las selecciones más poderosas del torneo gracias a su sólido pitcheo y una ofensiva oportuna.

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Alejandra González Centeno
ALEJANDRA GONZÁLEZ CENTENO

Reportera y creadora de contenido en Sports Illustrated México.

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