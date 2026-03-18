Venezuela, campeón inédito del Clásico Mundial tras vencer a Estados Unidos
Eugenio Suárez fue determinante en la victoria de Venezuela. El bateador designado, y posible MVP de la final, conectó un jonrón y un doble productor que marcaron la diferencia.
Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 y se proclamó campeón por primera vez en su historia.
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El encuentro, disputado en Miami, marcó un hito para la novena venezolana, que logró imponerse ante una de las selecciones más poderosas del torneo gracias a su sólido pitcheo y una ofensiva oportuna.
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