Blatter critica a Infantino por el Mundial 2026: 'el torneo perdió su credibilidad'
Si bien muchos fanáticos disfrutaron la idea de Gianni Infantino de expandir el Mundial de 32 a 48 equipos, otros tantos continúan críticos de la idea de que más naciones se sumen a la fiesta mundialista, más cuando ya comienza a pensarse una nueva expansión que incluiría hasta 64 equipos para la Copa del Mundo del 2030.
Uno de estos críticos es el también cuestionable ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje a Infantino, en el que sugiere que es momento de cambiar de rumbo dentro del organismo rector del futbol.
“El Mundial más largo ha llegado a su fin: con los campeones adecuados. Pero en el camino hacia el pitido final, el torneo había perdido su credibilidad”, comenzó diciendo Blatter a través de su cuenta en X.
Dentro de las críticas hacia Infantino no solo estuvo el añadir equipos y una ronda más al torneo, pues también señaló su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde el Premio de la Paz que le entregó durante el sorteo el pasado diciembre, hasta la intervención que tuvo el mandatario para perdonarle una tarjeta roja a uno de los futbolistas de la selección norteamericana.
“No se debe permitir que la política ensombrezca el juego”, añadió el ex presidente de la FIFA. El comentario de Blatter hizo alusión a la tarjeta roja que se le quitó al delantero de la selección estadunidense, Folarin Balogun, para que pudiera jugar el partido de Cuartos de final en contra de Bélgica.
También podría ser un comentario respecto a la situación que vivió Irán, a la que no se le permitió tener su campamento en los Estados Unidos y tuvo que quedarse en México para su concentración, teniendo que entrar y salir del país norteamericano solo para disputar sus encuentros.
“Ahora le toca a los aficionados, jugadores y asociaciones nacionales recuperar el futbol y devolverlo a sus raíces bajo un nuevo liderazgo”, añadió Blatter en su mensaje, unas palabras que llegan cuando se comienza a hablar de las elecciones a la presidencia de la FIFA el próximo 18 de marzo del 2027.
A pesar de las críticas, la Copa del Mundo 2026 fue un éxito en términos económicos, pues estableció un récord de asistencia dentro de los tres países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, con alrededor de 6 millones 810 mil 966 aficionados en los estadios, con una ocupación de hasta el 99,7 por ciento por partido.
Anteriormente, Blatter ya había lanzado quejas sobre la manera en que se presentaba este Mundial, criticando las pausas de hidratación y el primer medio tiempo en la historia del torneo.
“Las pausas por hidratación fueron solo el comienzo. El domingo, la final de la Copa del Mundo verá el punto culminante del torneo: la pausa de medio tiempo más larga en la historia del fútbol. La final de la Copa del Mundo como una copia del Super Bowl”, escribió.
FELICITACIONES AL CAMPEÓN
Además de esos mensajes, Joseph Blatter también felicitó a España por conseguir su segundo campeonato mundial apenas terminó el partido ante Argentina.
“¡Viva España! La historia tiene un nuevo capítulo dorado. ¡Felicidades al Equipo Nacional de España por convertirse en Campeones del Mundo de la FIFA por segunda vez tras su inolvidable triunfo en 2010!”.