Boletos del México vs. Chequia se devalúan hasta mil dólares en mercado secundario
El estadio estará lleno y los precios siguen siendo altísimos. Pero aun así, los boletos del México vs. Chequia bajaron alrededor de mil dólares a partir de que el Tricolor amarró desde el jueves pasado la clasificación a la siguiente ronda como líder del Grupo A.
De acuerdo a la plataforma Ticket Data, que rastrea las variaciones de precio de boletos en mercados secundarios, las entradas para el partido de México este miércoles en el Estadio Azteca costaban 1,924 dólares, cuando una semana atrás su precio máximo llegó a ser de 2,898.
Esta última cifra se dio el día en que México enfrentó a Corea del Sur en Guadalajara, en su segundo partido de la Fase de Grupos, el jueves pasado. El triunfo de 1-0 ese día permitió al equipo nacional asegurar su pase a Dieciseisavos como líder, ya que el nuevo criterio de desempate del Mundial en algunos casos anula la emoción de la última jornada.
Ese es el caso de México, ya que el único equipo que todavía podría igualarlo en puntos es Corea del Sur. Pero ese primer criterio de desempate sería el resultado del partido entre los equipos que estén igualados, y como el Tri derrotó a los asiáticos, ningún equipo puede desplazarlo del primer lugar del grupo.
El rastreo del precio de los boletos comenzó el 19 de marzo, cuando los del México vs. Chequia tenían un valor de 1,560 dólares. Es decir que los precios de este martes son casi 300 dólares más caros que el precio inicial, pero cerca de mil menos respecto al pico máximo que alcanzaron esas entradas la semana pasada.
¿Realmente el México vs. Chequia no influirá en nada?
Aunque México ya aseguró ese liderato, todavía desconoce a su rival de Dieciseisavos. El reglamento del Mundial establece que enfrentará a uno de los terceros lugares procedentes de los grupos C, E, F, H o I que logren clasificarse entre los ocho mejores terceros, una incógnita que seguirá abierta hasta que concluya la fase de grupos y FIFA aplique la matriz de cruces predefinida para el cuadro de eliminación directa.
Es así que el duelo ante Chequia todavía podría influir en la configuración de la tabla de mejores terceros lugares, de la cual saldrá el rival del Tri en la siguiente ronda. Sin embargo, la ausencia de presión clasificatoria para el conjunto mexicano parece haber reducido parte de la demanda en el mercado secundario, donde los boletos han bajado cerca de mil dólares respecto a los máximos observados días atrás.
¿Por qué cambian tanto los precios de los boletos?
La FIFA implementó en este Mundial una nueva estrategia para la venta de boletos, con precios dinámicos que fluctúan de acuerdo a la oferta y la demanda, además de que los libera gradualmente para que esa estrategia tenga sentido.
Además del sistema de precios dinámicos en la venta oficial, FIFA implementó una plataforma de reventa autorizada, en la cual cobra una comisión del 15% tanto al comprador como al vendedor.
Es ese último mercado el que analiza Ticket Data, que desde hace varios días reveló que el precio promedio de los partidos de México en Fase de Grupos era el más alto en comparación con los otros 47 países de la Copa del Mundo, con un valor de 1,900 dólares en promedio.
Ticket Data también detalla que de los casi 60 partidos que faltan por disputarse, solo 11 bajaron de precio, mientras que otros 19 juegos vieron un alza de entre el 25 y 50%.
Los boletos para el México-Sudáfrica de la inauguración llegaron a cotizarse en 3,738 dólares, mientras que el que disputó contra Corea en Guadalajara fue de 3,065 dólares, de manera que el de este miércoles ante Chequia está casi dos mil dólares más abajo que el México vs. Sudáfrica.
Para dimensionar lo alto de los precios de los partidos de México está como comparación el Bosnia vs. Qatar de este miércoles, con un precio de 349 dólares, mientras que las entradas para la Final el 19 de julio en Nueva Jersey alcanzan los 11,922 dólares.
¿Cómo funciona la reventa si FIFA no la autoriza?
Aunque FIFA promueve una plataforma oficial para que los aficionados intercambien o revendan boletos de forma autorizada, existe un mercado secundario paralelo donde plataformas como StubHub, Vivid Seats o Viagogo permiten a particulares ofrecer entradas a otros aficionados.
Empresas especializadas como Ticket Data monitorean esos anuncios para medir la oferta disponible y la evolución de los precios, aunque esos valores reflejan boletos ofertados y no necesariamente vendidos.
En estos casos, las plataformas externas no entregan directamente una entrada válida, sino que intermedian entre comprador y vendedor. Para que la entrada sea válida, el boleto debe terminar transferido al comprador mediante la aplicación oficial de FIFA, donde queda asociado a su cuenta.
Por ello, FIFA solo garantiza la validez de las entradas adquiridas o transferidas mediante sus canales oficiales, mientras que las operaciones realizadas en mercados secundarios implican un riesgo adicional para los aficionados.