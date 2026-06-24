Bosnia vence a Qatar y mantiene sólidas esperanzas de avanzar como tercero
Un partido que parecía de goleada se le terminó complicando a la selección de Bosnia y Herzegovina. Aun así, el equipo balcánico supo resolverlo y vencer a Qatar 3-1 para mantener encendidas sus esperanzas de meterse por primera vez a una fase final de una Copa Mundial.
Este juego se trataba de un duelo de matar y tratar de sobrevivir. Ambos conjuntos llegaban como sotaneros, con un solo punto tras dos fechas del Grupo B. Por esta razón, cada uno requería de una victoria y esperar resultados para avanzar de ronda. Por el contrario, una derrota e incluso un empate los condenaba a decirle adiós al torneo.
Bosnia fue el primero en ir por el gol, presionando al rival y probando de larga distancia desde los minutos iniciales. Ermedin Demirović e Ivan Šunjić se encargaron de dar las primeras advertencias con dos intentos que hicieron volar a Mahmud Abunada para sacar el balón. Aunque la tercera fue la vencida cuando, al minuto 29, Kerim Alajbegović se quitó a dos rivales afuera del área, buscó su perfil derecho y sacó un disparo pegado al primer poste para vencer al arquero para el 1-0.
No pasó mucho tiempo para que los Lirios de Oro duplicaran la diferencia. Al minuto 34, Edin Džeko trató de recentrar un balón desde la derecha con una volea. Si bien Sultan Al-Brake trató de desviar el esférico, la suerte corrió a favor de los balcánicos ya que, después del toque, la pelota se desvió al fondo de las redes para el 2-0. No conforme con ello, el mismo Džeko ahora buscó su tanto en un mano a mano que definió cruzado, pero pegando a la base del poste.
Qatar respondió en el momento menos esperado
El trámite amenazaba con una goleada, con los árabes que no encontraban el camino. Pero en la primera llegada de Qatar, la defensa bosnia cometió un error al dejar pasar un centro raso; del otro lado apareció Edmilson Junior para recentrar, dejándole a Hassan Al-Haydos la ventaja para anotar el 1-2 al minuto 42.
Luego, sobre el agregado del primer tiempo, las cosas estuvieron a unos centímetros de que las dos escuadras se fueran al descanso en igualdad. Pedro Miguel entró por la derecha del área y, con un remate al segundo poste, impactó el metal, haciendo sufrir a los europeos.
Bosnia supo aguantar y liquidar cuando fue necesario
Para la parte complementaria, Qatar saltó a la cancha motivada y ahora trató de ser la que imponía condiciones, explotando la velocidad de sus jugadores. Pero Bosnia se plantó sólida en la zona baja para defender su marcador, batallando por momentos, aunque logrando su objetivo.
Fue ya sobre el final que Bosnia trató de ir a sellar su victoria. Esmir Bajraktarevic dio otro aviso desde fuera del área que requirió la intervención del arquero qatarí para desviar a tiro de esquina. Y fue en el cobro de este último que, tras una serie de rebotes y desvíos, Ermin Mahmić logró mandarla a guardar para el 3-1 bosnio al minuto 80.
Pese al golpe, los asiáticos no bajaron los brazos y todavía tuvieron un disparo de Pedro Miguel que exigió a Nikola Vasilj. Aun así, el duelo ya estaba sentenciado y los europeos se terminaron llevando los tres puntos.
De esta manera, el Grupo B culminó con Suiza con 7 puntos y Canadá con 4, avanzando como primero y segundo, respectivamente. Bosnia, también con 4 unidades, pero con menor diferencia de goles, se quedó en tercero y a la espera de los resultados del resto de los sectores para saber si pasará como uno de los mejores terceros de la competencia. En tanto, Qatar, con un solo punto, confirmó su eliminación.