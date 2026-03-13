¿A qué hora y dónde ver la pelea de Marco Verde?

El invicto mexicano Marco Verde disputa su quinta pelea como profesional ante Alexander Moreno. El prospecto respaldado por Eddy Reynoso y Radamés Hernández intentará consolidar su ascenso en el boxeo.

El boxeador mexicano Marco Verde llega al cuadrilátero en el 2026 y buscará este fin de semana su quinto triunfo como profesional para mantener el invicto en su reciente carrera cuando enfrente mañana a Alexander Moreno, quien llega con mayor recorrido con 13 peleas en el pugilismo.

El medallista olímpico acumula cuatro victorias destacadas, dos por nocout y dos por decisión unánime. En su esquina cuenta con el respaldo de Radamés Hernández y Eddy Reynoso como entrenador y manager.

Moreno se presenta con 10 victorias, ocho por la vía del nocout, lo que anticipa un duelo de exigencia para el joven prospecto mexicano.

Pelea: Marco Verde vs. Alexander Moreno

Lugar: Guadalajara, México

Fecha: 14 de marzo

Hora: 23:00 h

Transmisión: Azteca 7

Resto de la cartelera

Alexander Gueche vs. Mario Alberto Díaz Maldonado — Peso supergallo

Erick Fernando Campos Bernal vs. Abraham Amador Juárez — Peso superligero

Marco Alonso Verde Álvarez vs. Alexander Moreno — Peso medio

Jesús Antonio Larios Ruvalcaba vs. Rigo Omar Martínez Hernández — Peso gallo

Kevin López Munguía vs. Andre Manuel Rodríguez Rayón — Peso mínimo

Patrick Cora-Rivera vs. Bryam Gálvez — Peso supermedio

Abraham Lozano García vs. Reymundo Castillo Carranza — Peso pluma

Juan Diego García Ortega vs. Rival por designar (TBA) — Peso supergallo

Fernando Israel Banda Leal vs. Rival por designar (TBA) — Peso superligero

Néstor García Chávez vs. Larry Medina Guerrero — Peso supergallo

Víctor Yandel López Ramírez vs. Giovanne Lazalde Rodríguez — Peso mosca

Yahir Casas Beas vs. Rodrigo Cruz Martínez — Peso mosca

Elías Noé Rodríguez vs. Rival por designar (TBA) — Peso semipesado

José Armando Ramos Meza vs. Rival por designar (TBA) — Peso mosca

