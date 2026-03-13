¿A qué hora y dónde ver la pelea de Marco Verde?
El boxeador mexicano Marco Verde llega al cuadrilátero en el 2026 y buscará este fin de semana su quinto triunfo como profesional para mantener el invicto en su reciente carrera cuando enfrente mañana a Alexander Moreno, quien llega con mayor recorrido con 13 peleas en el pugilismo.
El medallista olímpico acumula cuatro victorias destacadas, dos por nocout y dos por decisión unánime. En su esquina cuenta con el respaldo de Radamés Hernández y Eddy Reynoso como entrenador y manager.
Moreno se presenta con 10 victorias, ocho por la vía del nocout, lo que anticipa un duelo de exigencia para el joven prospecto mexicano.
Pelea: Marco Verde vs. Alexander Moreno
Lugar: Guadalajara, México
Fecha: 14 de marzo
Hora: 23:00 h
Transmisión: Azteca 7
Resto de la cartelera
Alexander Gueche vs. Mario Alberto Díaz Maldonado — Peso supergallo
Erick Fernando Campos Bernal vs. Abraham Amador Juárez — Peso superligero
Marco Alonso Verde Álvarez vs. Alexander Moreno — Peso medio
Jesús Antonio Larios Ruvalcaba vs. Rigo Omar Martínez Hernández — Peso gallo
Kevin López Munguía vs. Andre Manuel Rodríguez Rayón — Peso mínimo
Patrick Cora-Rivera vs. Bryam Gálvez — Peso supermedio
Abraham Lozano García vs. Reymundo Castillo Carranza — Peso pluma
Juan Diego García Ortega vs. Rival por designar (TBA) — Peso supergallo
Fernando Israel Banda Leal vs. Rival por designar (TBA) — Peso superligero
Néstor García Chávez vs. Larry Medina Guerrero — Peso supergallo
Víctor Yandel López Ramírez vs. Giovanne Lazalde Rodríguez — Peso mosca
Yahir Casas Beas vs. Rodrigo Cruz Martínez — Peso mosca
Elías Noé Rodríguez vs. Rival por designar (TBA) — Peso semipesado
José Armando Ramos Meza vs. Rival por designar (TBA) — Peso mosca