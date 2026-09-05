Andy Ruiz vuelve después de dos años y pierde ante Damian Knyba
Andy Ruiz volvió al ring después de más de dos años para intentar reconstruir su carrera. Damian Knyba convirtió el regreso en su primera derrota desde que perdió los campeonatos mundiales contra Anthony Joshua en 2019.
El polaco derrotó al excampeón de peso completo por decisión unánime este viernes en el Prudential Center de Newark. Los jueces entregaron tarjetas de 117-110, 114-113 y 114-113, todas para Knyba, que mejoró su récord a 18-1.
Ruiz cayó a 35-3-1 y terminó sin la victoria que buscaba para relanzarse dentro de la división después del empate con Jarrell Miller en agosto de 2024.
La diferencia estuvo principalmente en la distancia. Knyba aprovechó sus 2.01 metros de estatura y trabajó detrás del jab, mientras Ruiz tuvo dificultades durante buena parte de la pelea para entrar a la corta distancia, donde podía explotar la velocidad de sus combinaciones.
El mexicano tuvo algunos momentos cuando logró acercarse y aumentó la presión durante la parte intermedia, pero el combate cambió definitivamente en el séptimo round.
Knyba lastimó a Ruiz con una combinación y terminó enviándolo a la lona. El excampeón consiguió levantarse y sobrevivió al ataque posterior. Incluso respondió en el octavo y noveno episodios, pero llegó a los últimos rounds necesitado de revertir una pelea que el polaco volvió a controlar con el jab.
Ruiz terminó los 12 asaltos con inflamación visible en el rostro y sin encontrar el golpe que pudiera cambiar el resultado.
La derrota adquiere mayor peso por las condiciones en las que había preparado su regreso. A los 36 años, Ruiz volvió a trabajar con Manny Robles, el entrenador que estaba en su esquina cuando sorprendió a Joshua en 2019, y marcó 254.3 libras en la báscula, su menor peso desde 2018.
También acababa de firmar un contrato por varias peleas con Matchroom y había colocado nuevamente como objetivo convertirse en campeón mundial.
El primer paso terminó en sentido contrario. Desde aquella histórica victoria sobre Joshua en junio de 2019, Ruiz suma solamente dos triunfos en cinco peleas: perdió dos y empató una.
Siete años después de alcanzar la cima del peso completo, el interrogante ya no es únicamente si puede volver a disputar un campeonato. La derrota ante Knyba vuelve a poner sobre la mesa cuánto camino le queda a Andy Ruiz en el boxeo.