Andy Ruiz vuelve siete años después de tocar la cima
Andy Ruiz derribó cuatro veces a Anthony Joshua y necesitó siete rounds para convertirse en el primer campeón mundial de peso completo de ascendencia mexicana. Desde aquella noche del 1 de junio de 2019, necesitó más de siete años para disputar apenas cuatro peleas.
Este viernes 4 de septiembre regresará ante Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Será su primera pelea desde agosto de 2024 y apenas la quinta desde que conquistó los títulos de la AMB, la OMB y la FIB.
Su carrera cambió prácticamente tan rápido como había llegado a la cima. Seis meses después de destronar a Joshua, Ruiz apareció en la revancha con 283.7 libras, casi 16 más que en el primer combate, y perdió los cinturones por decisión unánime. Después reconoció que las celebraciones y una preparación deficiente habían afectado su desempeño.
A partir de entonces, el problema dejó de ser solamente ganar y pasó a ser pelear.
Ruiz tardó casi 17 meses en regresar para derrotar a Chris Arreola en mayo de 2021. Posteriormente se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha y no volvió hasta septiembre de 2022, cuando venció por decisión unánime a Luis Ortiz después de derribarlo tres veces.
Otra pausa de casi dos años terminó en agosto de 2024. Frente a Jarrell Miller consiguió un empate mayoritario —116-112 para Miller y dos tarjetas 114-114—, pero se fracturó la mano derecha durante el combate y volvió a desaparecer del ring.
El balance después de aquella primera victoria sobre Joshua resume su irregularidad: dos triunfos, una derrota y un empate en cuatro peleas durante más de siete años.
Ahora existen señales diferentes alrededor de otro intento por reconstruir su carrera. En julio firmó un contrato por varias peleas con Matchroom, la promotora de Eddie Hearn, y volvió a trabajar con Manny Robles, el entrenador que estuvo en su esquina en la histórica victoria sobre Joshua.
También cambió físicamente. Ruiz llegó a rondar las 300 libras durante su periodo de inactividad, pero este jueves registró 254.3 en el pesaje oficial, su cifra más baja desde las 252 libras que marcó ante Kevin Johnson en 2018. Son 29.4 menos que las que presentó para la revancha contra Joshua.
Knyba ofrece además una prueba de dimensiones distintas. El polaco tiene 30 años, mide 2.01 metros y presenta récord de 17-1, con 11 nocauts. Su única derrota llegó en enero, cuando Agit Kabayel lo detuvo en el tercer round en una pelea por el campeonato interino del CMB.
Ruiz, de 36 años y con marca de 35-2-1, tampoco se encuentra actualmente entre los 15 primeros contendientes de peso completo de la AMB. Volver a ser campeón todavía está lejos; primero necesita demostrar que puede volver a tener continuidad.
Andy Ruiz vs Damian Knyba se disputará este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark y podrá verse a través de DAZN.
Siete años después de protagonizar una de las mayores sorpresas del boxeo de este siglo, Ruiz vuelve con una pregunta distinta. Ya demostró que podía llegar a la cima; ahora debe demostrar cuánto queda del boxeador que lo consiguió.