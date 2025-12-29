Anthony Joshua resulta herido en accidente vial en Nigeria
El boxeador británico Anthony Joshua, excampeón mundial de los pesos pesados, resultó herido en un accidente de tráfico ocurrido en Nigeria, en el que murieron dos personas, según informaron autoridades locales y medios del país africano.
Joshua, ciudadano británico de origen nigeriano, viajaba como pasajero en la parte trasera de un vehículo Lexus que se vio involucrado en el siniestro en la ciudad de Makun, sobre la autopista que conecta Lagos con Ibadan, una de las vías más transitadas del país.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraban al boxeador sin camiseta, con visibles signos de haber sufrido el impacto, rodeado de restos de cristales de una ventanilla rota, mientras era atendido tras el choque.
La policía del estado de Ogun confirmó que Joshua solo sufrió heridas leves y se encuentra recibiendo atención médica. “Las circunstancias alrededor del accidente están siendo investigadas”, señaló la corporación en un comunicado oficial.
De acuerdo con las Fuerzas de Seguridad Vial de Nigeria, el vehículo en el que viajaba el púgil “aparentemente superaba el límite de velocidad, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y se estrelló contra un camión que se encontraba estacionado fuera de la carretera”.
Las autoridades precisaron que dos pasajeros que iban en el mismo vehículo fallecieron en el lugar de los hechos. Un testigo, Adeniyi Orojo, declaró a la revista Punch News que Joshua viajaba en un convoy de dos automóviles y que las víctimas mortales ocupaban los asientos delanteros y uno de los asientos traseros.
El promotor del boxeador, Eddie Hearn, confirmó al Daily Mail Sport que Joshua se encontraba de vacaciones con su familia en Nigeria. “Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y no queremos especular, pero por lo que he visto en las imágenes, afortunadamente parece estar bien”, declaró.
El accidente ocurre en un momento de alta visibilidad para Joshua, quien este mes noqueó al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul en un evento celebrado en Miami y respaldado por Netflix. Además, el británico, campeón olímpico en Londres 2012, tiene previsto regresar al ring en 2026 para enfrentar a su compatriota Tyson Fury, en un combate largamente esperado por el boxeo mundial.
Mientras las autoridades continúan con la investigación, el mundo del boxeo sigue atento a la evolución del estado de salud de uno de sus nombres más emblemáticos, en una jornada que dejó luto más allá del ring.