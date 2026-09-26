Boxeo, hoy: Liam Davies contra Nathaniel Collins y Henry Cejudo debuta en el boxeo profesional

El boxeo tendrá este sábado 26 de septiembre una jornada repartida entre Inglaterra, México, Estados Unidos, Lituania y Argentina. Aunque no aparece una sola pelea capaz de concentrar toda la atención, existen varias razones para seguir las principales carteleras: una posible eliminatoria mundialista disfrazada de campeonato europeo, dos prospectos latinoamericanos invictos, el regreso de un excampeón y el debut de Henry Cejudo dentro del boxeo profesional.

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Davies vs. Collins

El enfrentamiento de mayor nivel competitivo parece ser el de Liam Davies contra Nathaniel Collins en la BP Pulse Live Arena de Birmingham. Davies, con récord de 18-1 y nueve nocauts, expondrá sus campeonatos europeo e intercontinental de la WBO en peso pluma ante un rival que llega con marca de 17-1-1 y ocho triunfos antes del límite.

Davies conquistó el título europeo después de subir desde las 122 libras y necesita otra victoria para acercarse a una oportunidad mundialista. Collins, antiguo campeón británico, de la Commonwealth y Plata del WBC, intenta recuperarse después de un empate y una derrota ante Cristóbal Lorente.

Vale la pena seguir esta pelea porque el ganador puede quedar a un paso de competir por un campeonato mundial, mientras el derrotado perderá terreno en una división encabezada por nombres consolidados. No será un combate de preparación: ambos llegan con poco margen para equivocarse y con la necesidad de demostrar que todavía pertenecen a la conversación internacional.

La familiaridad entre los dos agrega un elemento especial. Davies y Collins compartieron sesiones de sparring, por lo que conocen parte de sus movimientos y tendencias. El campeón deberá imponer presión sin descuidar su defensa, mientras el escocés necesita utilizar su movilidad, contragolpear y evitar que Davies controle el ritmo desde la corta distancia.

La cartelera de Birmingham también incluye la revancha entre Nathan Heaney y Gerome Warburton, el combate de Luke McCormack contra Kay Prospere por el campeonato británico vacante de peso superligero y la participación del medallista olímpico Lewis Richardson.

Londres recibirá la segunda gran función británica del día. Johnny Fisher enfrentará a Michael Pirotton en el combate principal de Zuffa Boxing 11, que se celebrará en la Copper Box Arena. Fisher, con récord de 14-1 y 12 nocauts, tendrá su primera pelea dentro de la promotora después de permanecer fuera de actividad desde diciembre de 2025.

El atractivo de Fisher está en su poder. Ha ganado 12 de sus 14 peleas por nocaut y Zuffa Boxing pretende convertirlo en una de las figuras de su expansión dentro del mercado británico. Su estilo agresivo suele producir combates cortos y abiertos, pero también lo expone cuando ataca sin mantener una estructura defensiva.

Pirotton, con marca de 12-2, llega como visitante y ante la oportunidad más importante de su carrera. El belga ha disputado gran parte de sus combates fuera de casa y buscará aprovechar los espacios que Fisher suele dejar. La pelea permitirá descubrir si el británico realmente puede avanzar hacia la élite de los pesos completos o si su popularidad todavía supera su nivel deportivo.

El respaldo de Zuffa Boxing también merece atención. Craig Richards se medirá con Radivoje Kalajdzic en peso semicompleto, en un duelo que puede dejar al ganador cerca de una pelea importante y al perdedor lejos de la élite. Lee Cutler enfrentará a Louis Greene en peso mediano, mientras Rogelio Romero, Alexis de la Cerda y César Mateo Tapia también tendrán actividad.

Para el público mexicano, la principal función se celebrará en el Megadomo de las Estrellas de Pachuca. El mexicano Aarón de la Cruz disputará contra el colombiano Pedro Alarcón el campeonato Plata vacante del WBC en peso minimosca.

De la Cruz es uno de los prospectos mexicanos que merece seguimiento. Llega invicto con 14 victorias y nueve nocauts, una cifra considerable para una división de solamente 108 libras. Alarcón presenta una marca de 13-1-1, con 11 triunfos antes del límite. Entre ambos suman 20 nocauts en 27 victorias.

La pelea vale la pena porque puede presentar a un futuro contendiente mundial mexicano. El cinturón Plata no representa la corona absoluta, pero puede colocar a De la Cruz dentro de los primeros puestos del WBC y abrirle el camino hacia una eliminatoria. Una victoria convincente, especialmente por nocaut, lo convertiría en un nombre que deberá seguirse dentro de las categorías pequeñas.

Alarcón también tiene una oportunidad real de alterar esos planes. Su porcentaje de nocauts demuestra que no llegará solamente a resistir frente al favorito local. De la Cruz tendrá el apoyo del público y la condición de invicto; el colombiano posee el poder necesario para cambiar la pelea con un solo intercambio.

La función contará además con las semifinales del torneo Tierra de Victorias. Ricardo “Pichi” Salgado enfrentará a Joel “Topito” Sánchez y Héctor “Ratón” Robles se medirá con Abraham Lezama. La actividad comenzará a las 6:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

En Commerce, California, Mai Soliman y María Micheo Santizo disputarán una eliminatoria final del WBC en peso supermosca. Esta pelea tiene una consecuencia inmediata: la ganadora se convertirá en retadora obligatoria al campeonato mundial de las 115 libras.

Soliman intentará aprovechar su velocidad y técnica, mientras la guatemalteca Micheo Santizo buscará reducir los espacios y convertir el combate en un intercambio constante. Para quienes desean descubrir a la próxima retadora mundial antes de que llegue a una cartelera de mayor tamaño, este será uno de los enfrentamientos más importantes del día.

La función comenzará a las 3:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y podrá verse mediante UFC Fight Pass.

Henry Cejudo, de la UFC al boxeo

La cartelera más peculiar llegará desde Miami. Henry Cejudo, campeón olímpico de lucha en 2008 y antiguo monarca de dos divisiones en UFC, realizará su debut en el boxeo profesional frente a Javon “Wanna” Walton.

Cejudo debía enfrentar originalmente a Deen The Great, pero una lesión dejó fuera al creador de contenido. Walton aceptó el combate con poco tiempo de preparación y llegará con récord de 3-0-1. El joven de 20 años cuenta con experiencia amateur y pertenece a Most Valuable Promotions.

La pelea resulta interesante por el contraste. Cejudo es uno de los competidores más condecorados en la historia de los deportes de combate, pero por primera vez no podrá recurrir a su lucha ni a las patadas que utilizó durante su carrera en artes marciales mixtas. Walton no posee sus logros, aunque tendrá ventaja en juventud, tamaño y experiencia específica dentro del boxeo.

Más que presentar a un futuro aspirante mundial, el combate permitirá medir cuánto puede trasladar Cejudo de su inteligencia competitiva a una disciplina distinta. También representa una oportunidad para Walton: derrotar a un campeón olímpico y antiguo monarca de UFC le daría una visibilidad que todavía no ha conseguido mediante sus primeras cuatro peleas.

La contienda se celebrará en peso wélter y está programada a seis asaltos. La misma función incluirá a Tony Ferguson, quien defenderá el campeonato mediano de Misfits Boxing contra Mahmoud Sebie. La cartelera principal comenzará a las 4:00 de la tarde, tiempo del centro de México, y se transmitirá mediante DAZN.

Eimantas Stanionis también regresará al ring en Kaunas, Lituania, después de casi un año de ausencia. El excampeón mundial wélter, con récord de 16-1 y nueve nocauts, enfrentará al sudafricano Kaine Fourie, quien presenta una marca de 13-2-2 y 11 victorias antes del límite.

La razón para seguirlo es comprobar si Stanionis todavía puede regresar a la pelea por los principales campeonatos de las 147 libras. Su presión y fortaleza física lo llevaron hasta la cima, pero necesita recuperar continuidad. Fourie será una prueba peligrosa porque ha conseguido la mayoría de sus triunfos por nocaut y no puede tratarse como un simple rival de regreso.

El combate está pactado a 10 asaltos y en un límite de 150 libras. Stanionis será favorito, pero un resultado convincente puede volver a colocarlo en el mercado de las grandes peleas del peso wélter.

Argentina completará la oferta internacional con una función en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Josué Agüero, invicto con 15 victorias y siete nocauts, enfrentará al venezolano Brian Rodríguez, quien presenta una marca de 11-0 y cinco nocauts, por el campeonato Oro superpluma de la WBA.

Esta es una de las mejores peleas para descubrir a una posible figura latinoamericana. Ninguno conoce la derrota y los dos llegan a la oportunidad más importante de sus carreras. Agüero ha comenzado a consolidarse como uno de los prospectos argentinos con mayor proyección, mientras Rodríguez forma parte del programa WBA Future of Venezuelan Boxing.

El campeonato Oro tampoco equivale a un título mundial absoluto, pero sí puede acercar al vencedor a las clasificaciones y a rivales de mayor nivel. El atractivo está en que uno de los dos conservará su invicto y dará un paso importante hacia la escena internacional, mientras el otro deberá reconstruir su camino después de la primera derrota de su carrera.

La cartelera argentina también incluirá a Junior Narváez contra Jonathan Cisneros por el cinturón Fedelatin de peso gallo y a Touba Niang frente a Leonardo Sánchez por el campeonato Continental wélter. El medallista olímpico Yoel Finol regresará al boxeo profesional contra Sergio Medina.

La transmisión digital comenzará a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México, mediante TyC Sports Play y YouTube. La señal televisiva de TyC Sports iniciará a las 7:00 de la noche. El horario exacto de Agüero contra Rodríguez dependerá de la duración de las peleas anteriores.

Las peleas que vale la pena ver hoy

Liam Davies vs. Nathaniel Collins: el combate de mayor nivel del día y una pelea que puede acercar al ganador a una oportunidad mundialista. Transmisión principal desde las 12:00 por DAZN.

Johnny Fisher vs. Michael Pirotton: un peso completo con 12 nocauts busca demostrar que puede convertirse en una de las figuras de Zuffa Boxing. Cartelera principal desde las 12:00.

Mai Soliman vs. María Micheo Santizo: la ganadora se convertirá en retadora obligatoria al campeonato mundial supermosca del WBC. Función desde las 15:00 por UFC Fight Pass.

Henry Cejudo vs. Javon Walton: un campeón olímpico y antiguo monarca de UFC prueba el boxeo profesional frente a un prospecto 19 años menor. Cartelera desde las 16:00 por DAZN.

Josué Agüero vs. Brian Rodríguez: dos invictos latinoamericanos se disputan un cinturón que puede impulsar al ganador hacia las clasificaciones mundiales. Función digital desde las 17:00 por TyC Sports Play y YouTube; transmisión televisiva desde las 19:00 por TyC Sports.

Aarón de la Cruz vs. Pedro Alarcón: un prospecto mexicano invicto y un noqueador colombiano disputan el campeonato Plata minimosca del WBC. Función desde las 18:00 en Pachuca.

Eimantas Stanionis vs. Kaine Fourie: un excampeón intenta regresar a la élite frente a un rival que suma 11 nocauts en 13 victorias.

Los horarios de las peleas estelares pueden cambiar según la duración de los combates preliminares.