Los campeones mexicanos suman ocho peleas de título en 2026 y solo una en casa

William "Camarón" Zepeda no recuerda el marcador del Toluca-América al que lo llevó su papá de niño, pero sí lo que pidió años después en la cancha del Nemesio Diez, pelear ahí su primera defensa si algún día era campeón, un deseo difícil en un 2026 en el que solo una de las ocho peleas de título de los campeones mexicanos se hizo en México.

“El día que sea campeón del mundo quiero que me dé la oportunidad de hacer mi primera defensa aquí”, le dijo entonces a uno de los encargados del estadio, según recordó en entrevista con Sports Illustrated México.

Zepeda ganó el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 1 de agosto en Las Vegas, ante Lamont Roach Jr. Al 10 de noviembre de 2026, siete boxeadores nacidos en México son campeones del mundo en la rama varonil y desde enero suman ocho peleas por títulos absolutos de la AMB, el CMB, la FIB o la OMB.

La única en casa fue el 6 de febrero, cuando Christian “Chispa” Medina venció a Adrián “Gatito” Curiel en el Domo Alcalde de Guadalajara y conservó el cinturón gallo de la OMB.

Estados Unidos recibió tres de esos combates. Además de Zepeda, Jaime Munguía se coronó en Las Vegas ante su compatriota Armando Reséndiz y Sergio “Yoreme” Mendoza venció a Ricardo Sandoval en Chicago. Mendoza también peleó en Japón, donde perdió ante Thanongsak Simsri cuando buscaba el título minimosca de la FIB.

Las otras tres peleas fueron el 31 de octubre en Riad. Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato supermediano del CMB y, en la misma cartelera, Munguía y Rafael “Divino” Espinoza retuvieron los suyos.

José “Chapulín” Salas, el séptimo campeón, lleva casi once meses esperando su primera defensa. Ganó el título gallo de la FIB en diciembre de 2025 en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, y es el único, junto con Medina, cuya pelea de título más reciente fue en el país.

A Ricardo Cabañas, promotor de The Jab, hasta el tamaño de los recintos le complica armar funciones en la capital.

“Tienes la Arena Ciudad de México, pero es enorme”, dijo durante la convención del CMB.

Para traer de vuelta a los campeones, Cabañas consideró necesario un mayor respaldo de patrocinadores y gobiernos locales. Con apoyo del gobierno de Sinaloa, Eduardo “Sugar” Núñez defendió el título superpluma de la FIB ante Christopher Díaz en Los Mochis en septiembre de 2025.

Menos de seis meses después, él y Emanuel “Vaquero” Navarrete, entonces los dos campeones mexicanos de la división, viajaron a Glendale, Arizona, para unificar sus cinturones, y Navarrete ganó por nocaut técnico en el undécimo asalto.

En el boxeo femenil, Camila Zamorano retuvo el título átomo del CMB ante Perla Pérez el 22 de agosto en San Luis Potosí, y su siguiente defensa, ante Brenda Balderas, está anunciada para el 12 de noviembre en Acapulco.

¿Qué estadios sí montaron un ring?

Más de 50 mil personas vieron a Canelo vencer a John Ryder el 6 de mayo de 2023 en el Estadio Akron de Zapopan, su última pelea en México. Desde entonces peleó cuatro veces en Las Vegas y dos en Riad.

El 14 de diciembre de 2024, la afición de Tijuana vio a Munguía caer ante el francés Bruno Surace en el Estadio Caliente, la cancha de los Xolos. En abril de 2026, Julio César Chávez Jr. noqueó al colombiano Jhon Caicedo en el parque de beisbol Adolfo López Mateos de Reynosa.

¿Desde cuándo no hay una pelea de título en el Azteca?

En la primera velada de boxeo del Estadio Azteca, el campeón pidió el micrófono para despedirse. Fue Vicente Saldívar, el 14 de octubre de 1967, después de vencer al galés Howard Winstone, aunque regresó al ring en 1969.

La última cartelera de campeonato en ese estadio fue la del 20 de febrero de 1993, cuando Julio César Chávez defendió el título superligero ante Greg Haugen. Su exhibición de despedida fue en el Estadio Jalisco, frente a Héctor Camacho Jr., en 2021.

Juan Manuel Márquez también quiso retirarse en el Azteca, pero su última pelea fue en California, ante Mike Alvarado, en 2014. Canelo asistió al partido inaugural del Mundial de 2026 en Santa Úrsula y habló de su interés por pelear en ese estadio, aunque en octubre precisó que, para despedirse, preferiría el futuro estadio del Atlas, en Guadalajara.

El plan de Zepeda para el Nemesio Diez nació hace unos tres años, antes del Mundial. El CMB anunció que defenderá el título ante el cubano Jadier Herrera el 29 de marzo de 2027, con la sede todavía por definir. Toluca sigue siendo el deseo del campeón, aunque montar el ring obligaría a acordar con el club cómo proteger el pasto en plena temporada.

Zepeda ya escogió la música. Quiere salir del vestidor con “La cumbia de los trapos” y ver en la tribuna a la Perra Brava, la porra del Toluca.