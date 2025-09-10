Canelo Álvarez: Las cinco peleas que definen su legado en el boxeo
Con más de 18 años como profesional desde su debut en 2005, Saúl “Canelo” Álvarez ha construido una trayectoria que brilla gracias a su contundencia y capacidad para dominar en múltiples divisiones. Ha conquistado títulos en cuatro categorías distintas: superwelter, medio, supermedio y semipesado, lo que confirma su versatilidad.
La magnitud de su figura se refleja también fuera del ring. Su próxima pelea será transmitida con derechos globales a través de Netflix, incluida en la suscripción y sin costo adicional para los usuarios. Se trata de un acontecimiento histórico: es apenas la segunda vez que una pelea de boxeo de este calibre se emite de esa forma en la plataforma, después del evento Jake Paul vs. Mike Tyson en 2024, y la primera que involucra a Canelo en un combate por campeonato mundial bajo este esquema.
Estas cinco peleas destacan por su significado histórico, el nivel del rival o el dominio mostrado por Canelo. Cada una marcó un hito importante en su consolidación como figura del pugilismo.
Miguel Cotto (noviembre 2015)
En una noche histórica, Canelo se proclama campeón medio del CMB al vencer a Miguel Cotto en Las Vegas. Con apenas 25 años, da un salto definitivo al estatus de superestrella mundial, mostrando madurez, técnica y fortaleza para superar a la leyenda boricua.
Billy Joe Saunders (mayo 2021)
En el estadio de los Cowboys, ante más de 73 mil aficionados, Canelo enfrenta al invicto campeón de la OMB, Billy Joe Saunders. Tras ocho asaltos de dominio, conecta un uppercut devastador que provoca la fractura orbital de su rival. La victoria lo acercó a la unificación total en los supermedianos y dejó una de sus imágenes más impactantes dentro del ring.
Sergey Kovalev (noviembre 2019)
Subió a semipesado para desafiar a un excampeón dominante y logró un nocaut espectacular en el undécimo asalto. Con esta victoria se coronó en su cuarta división, confirmando su capacidad para imponerse ante oponentes más grandes y poderosos.
Caleb Plant (noviembre 2021)
Canelo se convirtió en campeón indiscutido del peso supermedio al derrotar a Caleb Plant. Fue un duelo estratégico que culminó con un nocaut técnico en el asalto once. Con este triunfo se aseguró un lugar en la historia como el primer mexicano en conquistar todos los cinturones de la división.
Gennady Golovkin III (The Trilogy, septiembre 2022)
La tercera batalla cerró de manera definitiva una de las rivalidades más memorables del boxeo moderno. Con una victoria clara por decisión unánime, Canelo reafirmó su supremacía y demostró su evolución como boxeador completo. Logró llevarse la victoria en la segunda pelea en el 2018, un año antes había empatado y en la tercera, que era la definitiva, lo volvió a vencer.
Cada una de estas peleas representa un capítulo esencial en la historia de Canelo Álvarez. La victoria sobre Cotto lo catapultó al estrellato. La batalla contra Saunders mostró su poder demoledor y lo acercó a la unificación. El nocaut a Kovalev reflejó su capacidad de adaptación a pesos mayores. La unificación ante Plant confirmó su legado como campeón indiscutido. La trilogía con Golovkin lo confirmó como el boxeador más mediático de los últimos años.
Canelo deja claro en cada contienda que su talento no depende del adversario ni del entorno. Su legado sigue creciendo con cada victoria decisiva y lo mantiene como el boxeador más influyente de su generación.