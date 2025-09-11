Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Fecha, hora y dónde ver la pelea
Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa a la actividad este sábado 13 de septiembre, cuando enfrente al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada, casa de los Raiders de la NFL. Una pelea donde el Canelo llega como campeón indiscutido del peso supermedio y defenderá sus títulos en el combate tradicional de las fechas de la Independencia de México.
Por su parte, Terence Crawford llega invicto a este combate. El púgil estadounidense ha ganado todas las 41 peleas que ha tenido en su carrera, de las cuales se impuso por la vía del nocaut en 31 ocasiones.
¿Dónde ver la pelea en vivo Canelo vs. Crawford?
En esta ocasión, la pelea del boxeador tapatío únicamente irá por Netflix y no podrá observarse por televisión abierta. La plataforma de streaming emitirá este evento en vivo y anunció que sus usuarios tendrán acceso a la pelea a partir de la cuenta estándar con anuncios.
Canelo vs. Crawford: Fecha y hora de la pelea
La pelea entre Álvarez y Crawford está programada para las 23:00 tiempo del este de los Estados Unidos, 21:00 horas tiempo del centro de México.
- Fecha: 13 de septiembre de 2025
- Lugar: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
- Hora: 21:00 horas, tiempo del centro de México.