Canelo dejó libre septiembre y México todavía busca a su heredero
El 17 de septiembre de 1994, Julio César Chávez encabezó en Las Vegas una cartelera que también tenía a Ricardo "Finito" López: mientras Chávez enfrentó por segunda vez a Meldrick Taylor en el MGM Grand, López defendió el título mínimo del CMB y noqueó en el primer round a Surachai Saengmorakot, una muestra de la profundidad del boxeo mexicano de entonces que contrasta con este sábado, cuando la función principal del fin de semana de la Independencia tendrá como protagonista a un boxeador nacido en California, Ryan García.
Saúl "Canelo" Álvarez tenía previsto enfrentar a Christian Mbilli el 12 de septiembre en Riad, como protagonista de la primera función de Canelo Promotions, denominada México contra el Mundo. Problemas familiares retrasaron el inicio de su campamento y la pelea se recorrió al 31 de octubre en la ANB Arena. The Ring informó desde junio que el aplazamiento abría el camino para García-Benn en Las Vegas.
No es la primera vez que Canelo falta al fin de semana de la Independencia: no peleó en él entre 2019 y 2021 y en 2023 regresó hasta el 30 de septiembre. Tampoco la fecha ha pertenecido exclusivamente a boxeadores nacidos en México, porque Óscar de la Hoya la convirtió en parte de su calendario y Floyd Mayweather entendió después su valor comercial. Lo distinto este año es quién ocupa el hueco.
El poder de convocatoria
Chávez ayudó a volver septiembre una costumbre. Entre 1991 y 1995 peleó cinco años consecutivos alrededor de la Independencia, ante Lonnie Smith, Héctor Camacho, Pernell Whitaker, Meldrick Taylor y David Kamau. La secuencia empezó el 14 de septiembre de 1991 en el Mirage y terminó exactamente el 16 de septiembre de 1995, también en Las Vegas.
"Me siento orgulloso de haber sido parte de peleas que el aficionado todavía recuerda o sigue comentando", dijo en una entrevista a ESPN de 2017, al hablar de sus combates durante las fiestas patrias. El Finito era otra muestra del tamaño de aquella generación: podía defender un campeonato mundial en la misma función sin cargar con toda la promoción.
Canelo reprodujo esa capacidad en otra época. En 2024, PBC y TGB anunciaron 20,312 asistentes para su victoria sobre Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena, mientras Sports Business Journal, situó la taquilla en alrededor de 17 millones de dólares. Un año después llegó una medida mayor: Netflix reportó 70,482 aficionados para Canelo-Crawford en el Allegiant Stadium y más de 47 millones de dólares en entradas.
Ese tamaño todavía no aparece detrás de él. En agosto, Sports Illustrated México contabilizó, con el mismo criterio aplicado al archivo de BoxRec, seis campeones mundiales absolutos nacidos en México, frente a 13 el 2 de septiembre de 2012: Jaime Munguía, William Zepeda, Emanuel Navarrete, Rafael Espinoza, José Salas y Cristian Medina. Salas permanece reconocido por la FIB como campeón gallo y Medina por la OMB en la misma división.
Mauricio Sulaimán rechaza que esa reducción signifique falta de futuro: "Hay mucho proyecto, hay mucho prospecto, hay mucho boxeador", dijo el presidente del CMB a Sports Illustrated México.
Cuando se le preguntó por las figuras capaces de encabezar los próximos años mencionó a Zepeda, Isaac "Pitbull" Cruz, Navarrete, Ricardo Sandoval y David Picasso. Ninguno ha protagonizado hasta ahora una función del tamaño de las que llenan el calendario de septiembre.
Lo que García ya demostró
Ryan García llega con una ventaja en esa carrera: una megapelea en el currículum. Múltiples reportes recogidos por ESPN situaron Davis-García de 2023 en alrededor de 1.2 millones de compras de PPV y 22.8 millones de dólares de taquilla, en la misma T-Mobile Arena. No son cifras oficiales de la comisión y el atractivo pertenecía también a Gervonta Davis, pero miden un alcance que los campeones mexicanos todavía no han mostrado.
Este sábado hará la primera defensa del campeonato mundial welter del CMB, en las 147 libras, que conquistó por decisión unánime ante Mario Barrios en febrero. Benn no llega con cinturón: aparece como primer retador de la clasificación welter del organismo, que cataloga la pelea como defensa obligatoria, y será la primera oportunidad mundialista del británico.
García tampoco es ajeno a la identidad de la noche. Nació en Victorville, California, se presenta como mexicoamericano y ha reivindicado públicamente sus raíces. El 3 de septiembre, al hablar con Los Angeles Times sobre la posibilidad de ocupar las grandes fechas de mayo y septiembre, dejó clara su ambición: "Así se sabe que eres la cara del boxeo: cuando peleas en Las Vegas". Después explicó que no pretende quitarle nada a Canelo, sino aprovechar una sucesión natural.
Chávez convirtió septiembre en costumbre durante cinco años consecutivos y Canelo necesitó una carrera completa para que la fecha volviera a girar alrededor de un mexicano. Una función no alcanza para colocar a García en ese nivel. Pero cuando Álvarez dejó disponible el fin de semana que había reservado para su regreso, el lugar principal terminó en manos de un mexicoamericano nacido en Victorville.