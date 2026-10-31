Canelo recupera el título mundial ante Mbilli; México cierra con cuatro triunfos y cinco derrotas en Arabia Saudita

La función México contra el Mundo estuvo en riesgo por los ataques contra Arabia Saudita, las cancelaciones de vuelos y las dudas sobre su celebración en Riad, pero al final, Saúl “Canelo” Álvarez tuvo la noche que buscaba: después de 13 meses sin pelear y de regresar como retador, recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El mexicano derrotó por decisión unánime a Christian Mbilli este sábado en la Kingdom Arena, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110 y volvió a ser campeón, ahora a los 36 años.

Enfrente tuvo a un rival cinco años menor, invicto hasta esta noche y elevado a campeón absoluto del CMB en enero, después de que el organismo despojó a Terence Crawford. Canelo llegaba tras perder sus cuatro cinturones ante el estadounidense en septiembre de 2025 y una operación de codo.

Canelo encontró la respuesta a la presión de Mbilli

Mbilli salió a imponer su volumen, avanzó sin pausa, lanzó combinaciones y trató de encerrar al mexicano contra las cuerdas, aunque buena parte de sus golpes murieron en la guardia de Álvarez. Canelo respondió con más precisión, sobre todo con el jab y los contragolpes al cuerpo, pero el ritmo del franco-camerunés mantuvo parejos los primeros cinco asaltos.

El punto de inflexión llegó en el sexto, cuando el tapatío empezó a encontrar espacios con el uppercut y la derecha. En el séptimo conectó algunos de los golpes más claros de la pelea y frenó por momentos el avance de Mbilli.

En el octavo, el árbitro Héctor Afu le descontó un punto al franco-camerunés por golpear detrás de la cabeza y la ventaja del mexicano creció.

Mbilli intentó recuperar terreno en los últimos asaltos, pero Canelo controló mejor la distancia y le quitó efecto a su mayor volumen. En el duodécimo, Mbilli conectó dos derechas importantes y Álvarez respondió con golpes claros hasta la campana.

Fue su noveno combate consecutivo sin nocaut: El último fue ante Caleb Plant, en noviembre de 2021.

México terminó con cuatro victorias y cinco derrotas

La coronación de Canelo cerró un balance de cuatro triunfos y cinco derrotas para los nueve mexicanos de la cartelera.

Jaime Munguía defendió el título supermediano de la AMB al vencer por decisión unánime a Nikita Zon, con tarjetas de 116-112 y doble 117-111. El tijuanense tuvo que recuperarse después de que el ruso lo lastimó en el sexto asalto.

Rafael Espinoza logró su quinta defensa del campeonato pluma de la OMB con un nocaut técnico a Ricardo Blandón en el tercer asalto, y Carlos Emiliano Rojo venció a Flavius Biea por la misma vía en el cuarto.

David Picasso perdió por decisión dividida ante Carl Jammes Martin. También cayeron Raymundo Rojas, Erick Villegas, Marcos Vázquez y Héctor Aguirre.

La función se realizó pese a los problemas de seguridad que provocaron la baja de Lindolfo Delgado, quien tenía programada una pelea por un título mundial. En la ciudad donde se cancelaron casi nueve de cada diez vuelos en octubre, Canelo volvió a ser campeón, cinco años después de reunir los cuatro cinturones supermedianos ante Plant.