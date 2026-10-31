Canelo sacrifica el horario nocturno en México para evitar otra pelea de madrugada en Arabia

Casi un año y medio después, aquella experiencia lo llevó a cambiar de prioridades: pidió adelantar su combate contra Christian Mbilli y trasladó su preparación a España para evitar otra adaptación que, según reconoció, le hizo sentirse extraño sobre el cuadrilátero.

“Fue una experiencia muy mala. Eran las seis de la mañana y me sentía realmente extraño”, declaró a The Ring al recordar su enfrentamiento contra William Scull, en mayo de 2025, el primero de su contrato con Riyadh Season.

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La pelea de este sábado 31 de octubre estaba anunciada para las tres de la madrugada del domingo en Riad, las 18:00 horas de Ciudad de México. Ahora DAZN prevé la salida al ring entre las 23:00 horas y la medianoche saudí, alrededor de las 14:00 o 15:00 horas en el centro de México.

El ajuste aleja la pelea de la franja nocturna que Canelo procuró conservar en su carrera, aunque no cambia la sede: Arabia Saudita mantendrá la función pese a los ataques contra su capital, que provocaron la baja de un boxeador mexicano.

Canelo cambió de postura después de pelear a las seis de la mañana

El combate contra Scull fue el primero del mexicano en Arabia Saudita, tras firmar un acuerdo de cuatro peleas con Riyadh Season, el proyecto de entretenimiento que encabeza Alalshikh.

Canelo construyó buena parte de su carrera con funciones estelares los sábados por la noche en Las Vegas, sobre todo en los fines de semana del Cinco de Mayo y de la Independencia de México, el 16 de septiembre, las dos fechas que el boxeo reserva tradicionalmente para sus figuras mexicanas.

Para conservar esa costumbre en Riad, pidió una excepción para que el combate pudiera verse el sábado por la noche en Norteamérica.

La decisión lo obligó a cambiar sus hábitos: Llegó a Riad a mediados de abril, casi tres semanas antes del combate, y ajustó su rutina para dormir a las cinco de la tarde y despertar a las cuatro de la mañana.

Al final, derrotó a Scull por decisión unánime, pero después reconoció que la experiencia fue más complicada de lo esperado, así que esta vez pidió otras condiciones.

"Hablé con Turki Alalshikh y le dije que no más tarde de las 12 o la 1 de la madrugada, porque no quiero volver a experimentar lo mismo que la última vez".

El 29 de septiembre, Alalshikh anunció que la pelea sería alrededor de las tres de la madrugada en Riad. La programación más reciente de DAZN adelantó varias horas la salida al ring, en línea con la petición del mexicano, aunque los organizadores no explicaron públicamente el motivo del cambio.

El campamento en España redujo la diferencia horaria

Canelo preparó la pelea contra Mbilli en Gandía, España, con el equipo de Oleksandr Usyk, campeón de peso completo, y bajo la dirección de su entrenador, Eddy Reynoso.

Riad está apenas dos horas adelante de España y nueve de Ciudad de México, por lo que el mexicano pudo preparar el combate con una rutina más parecida a la que tendrá en territorio saudí.

"Ahora entiendo. Aprendí sobre el sistema nervioso. Se necesitan unos 21 días para adaptarse y por eso vinimos aquí", explicó Álvarez.

Regresará al ring después de 13 meses sin competir por una operación en el codo izquierdo, desde que perdió por decisión unánime ante Terence Crawford, en septiembre de 2025, y dejó de ser campeón indiscutido supermediano.

El contrato saudí mantiene a Canelo vinculado con Riad

La negociación del horario forma parte de la relación comercial que comenzó en febrero de 2025, cuando Álvarez firmó el acuerdo con Riyadh Season. Distintos medios estimaron su valor en alrededor de 400 millones de dólares.

Canelo disputó dos combates bajo ese contrato: derrotó a Scull en Riad y perdió ante Crawford en Las Vegas. Mbilli será el tercero y quedará uno más después del sábado.

Aunque la pelea con Crawford se hizo en Las Vegas, Alalshikh preside la Autoridad General de Entretenimiento, el organismo que busca llevar espectáculos internacionales a Arabia Saudita para atraer visitantes y diversificar una economía que depende del petróleo.

En septiembre, se reportó que la función podía mudarse a la T-Mobile Arena de Las Vegas por la tensión en la región, pero los organizadores la mantuvieron en Riad.

Los ataques complicaron una pelea aplazada desde septiembre

Canelo-Mbilli estaba programada para el 12 de septiembre, también en Riad, pero se movió al 31 de octubre porque asuntos familiares retrasaron el inicio del campamento del mexicano.

Después, los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el aeropuerto internacional de Riad provocaron cancelaciones masivas de vuelos. Entre el 8 y el 25 de octubre se cancelaron 4,071 de los 4,736 vuelos programados en la terminal, el 86 por ciento.

La crisis afectó directamente a la cartelera México contra el Mundo. Lindolfo Delgado, quien debía disputar el campeonato superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), quedó fuera porque su entrenador, Robert García, consideró que los riesgos de seguridad y las dificultades de traslado lo obligaban a llegar sin tiempo para adaptarse al horario y bajar de peso.

La pelea estelar no se movió. El sábado, Canelo volverá a competir en la capital saudí, pero esta vez no tendrá que esperar hasta las seis de la mañana para intentar recuperar un campeonato mundial.