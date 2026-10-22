Canelo vs. Mbilli: horario, dónde ver en vivo y cartelera completa de la pelea

Saúl “Canelo” Álvarez regresará al ring el sábado 31 de octubre de 2026 para enfrentar al camerunés-francés Christian Mbilli, campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en The Venue, Riad, Arabia Saudita. El mexicano buscará recuperar uno de los cinturones que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

La pelea encabezará la función “México contra el Mundo”, que reunirá diez combates entre boxeadores mexicanos y rivales internacionales. También participarán Jaime Munguía, Rafael “Divino” Espinoza y David Picasso, mientras que las actividades comenzarán tres días antes con la llegada de los protagonistas, la conferencia de prensa y el pesaje ceremonial.

¿A qué hora pelea Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?

Canelo tiene previsto subir al ring aproximadamente a las 18:00 horas del sábado 31 de octubre, tiempo del centro de México. El horario equivale a las 03:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre en Arabia Saudita.

La hora corresponde a la programación estimada del combate estelar y puede modificarse de acuerdo con la duración de las peleas anteriores. Por ello, los aficionados deberán considerar que la cartelera comenzará antes de la aparición del mexicano.

Será la primera pelea del tapatío en más de un año, después de su derrota por decisión unánime ante Crawford. Álvarez llega con un récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, mientras que Mbilli, quien realizará la primera defensa de su campeonato, registra 29 triunfos y un empate.

¿Dónde ver Canelo vs. Mbilli en vivo en México?

La pelea será transmitida internacionalmente por DAZN, mediante su servicio de pago por evento, y estará disponible para los suscriptores de DAZN Ultimate, según la información de The Ring.

En México, TV Azteca también confirmó que transmitirá el combate por Azteca 7 y mediante sus plataformas digitales, con la narración del equipo de Box Azteca. La televisora anunció que ofrecerá la pelea gratuitamente, aunque todavía existe incertidumbre sobre el horario exacto de su emisión.

Mientras la empresa ha anunciado una transmisión en vivo, RÉCORD publicó que la señal abierta podría ofrecerla en diferido debido a los derechos de DAZN. Hasta ahora, no se ha aclarado de manera definitiva esa discrepancia ni se ha establecido el horario de la cobertura de Azteca 7.

Cartelera completa de Canelo vs. Mbilli: ¿quiénes pelean antes?

La función contará con diez enfrentamientos bajo el concepto de México contra el Mundo. Además del combate estelar, Jaime Munguía enfrentará al ruso Nikita Zon, en peso supermediano, y Rafael Espinoza defenderá su campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente al venezolano Lorenzo Parra.

Otra de las peleas de campeonato será la de Lindolfo Delgado contra Arthur Biyarslanov, por el título vacante superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). David “Rey” Picasso también aparecerá en la cartelera para medirse al filipino Carl Martin.

Los demás combates anunciados son Raymundo Rojas contra Reito Tsutsumi, Carlos Rojo frente a Flavius Biea, Héctor Aguirre ante Brayan Salgado, Erick Villegas contra Sultan Almohammed y Marcos Vázquez frente a Bek Nurmaganbet.

La participación de campeones, contendientes y prospectos mexicanos permitirá que la función tenga atractivos antes de la aparición de Álvarez. Los horarios individuales y el orden definitivo de las peleas preliminares todavía no han sido detallados públicamente.

¿Cuándo son la conferencia de prensa y el pesaje de Canelo?

La organización también preparó tres actividades durante la semana de la pelea. De acuerdo con el programa del evento, todas se realizarán en Riad, con los siguientes horarios convertidos al tiempo del centro de México.

Miércoles 28 de octubre: llegada de los boxeadores. La celebración de bienvenida, denominada Grand Arrivals Launch Party, tendrá lugar en VIA Riyadh entre las 12:00 y las 14:00 horas de México. Incluirá alfombra roja y entrevistas con los protagonistas, con acceso presencial reservado a medios de comunicación, invitados y personalidades.

Jueves 29 de octubre: conferencia de prensa. Todos los peleadores participarán en el encuentro con los medios en BLVD City Square 2, programado de 12:00 a 13:00 horas de México. La actividad tendrá transmisión mediante DAZN, YouTube y redes sociales.

Viernes 30 de octubre: pesaje ceremonial y careos. Los protagonistas volverán a reunirse en BLVD City Square 2, también de 12:00 a 13:00 horas del centro de México, para superar la última presentación pública antes de sus combates. El evento podrá seguirse por DAZN, YouTube y plataformas sociales.

La actividad culminará el sábado 31 de octubre con la cartelera en The Venue, donde Álvarez tratará de recuperar un campeonato mundial frente a un rival que llegará invicto y que tendrá, en el mexicano, la prueba más importante de su carrera.