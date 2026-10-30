Canelo y Mbilli cumplen con el pesaje y quedan listos para disputar el título mundial del CMB

Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli superaron este viernes el pesaje oficial para disputar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano buscará recuperar uno de los cuatro cinturones que perdió ante Terence Crawford.

El tapatío registró 167.6 libras, mientras que el campeón franco-camerunés marcó 167.8, ambos por debajo del límite de 168 libras. Después de pasar por la báscula protagonizaron su último cara a cara antes del combate del sábado 31 de octubre.

Álvarez, de 36 años, regresará después de trece meses sin competir y una operación de codo. Su última pelea fue en septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime frente a Crawford y dejó de ser campeón indiscutido de las 168 libras.

“Significa muchísimo para mí esta pelea, ganar otro título mundial”, declaró Canelo durante la ceremonia, que coincidió con el aniversario número 21 de su debut profesional.

El mexicano también destacó su experiencia frente a Mbilli, de 31 años, quien permanece invicto en 30 combates, con 29 victorias y un empate.

“Creo que no ha enfrentado a alguien como yo”, advirtió Álvarez.

Mbilli respondió que buscará imponerse mediante su condición física, potencia y técnica, y prometió entregar todo durante su primera defensa del campeonato absoluto del CMB.

Munguía y Espinoza también cumplieron con la báscula

Los otros dos mexicanos que defenderán títulos mundiales en la cartelera México contra el Mundo también superaron el pesaje.

Jaime Munguía registró 167.4 libras, frente a las 167.5 de Nikita Zon, para su combate por el cinturón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por su parte, Rafael Espinoza marcó 125.8 libras, mientras que Ricardo Blandón llegó al límite de las 126, previo a su enfrentamiento por el campeonato pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Con el pesaje superado, Canelo quedó a un combate de recuperar el primero de los cuatro títulos supermedianos que llegó a reunir en noviembre de 2021.