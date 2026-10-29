CMB anuncia programa de su convención en Acapulco con Julio César Chávez y Roberto Durán

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) presentó el programa de su 64.ª Convención Anual, que se celebrará del 8 al 13 de noviembre en el Palacio Mundo Imperial de Acapulco, con la presencia confirmada de figuras como Julio César Chávez, Roberto Durán, Erik Morales y Jackie Nava.

El encuentro reunirá a campeones, exboxeadores, promotores, jueces, árbitros y representantes de distintas organizaciones para discutir asuntos deportivos y reglamentarios, además de reconocer trayectorias del boxeo internacional.

La inauguración está programada para el lunes 9 de noviembre, a las 9:30 horas, mientras que el martes 10 comenzarán las sesiones generales y las reuniones del comité de clasificaciones, donde se revisarán las posiciones de los contendientes en las distintas divisiones.

La agenda también contempla seminarios para jueces y talleres sobre medicina deportiva, atención a boxeadores derribados, boxeo femenil y desarrollo de organizaciones regionales.

Uno de los principales acontecimientos será la función del jueves 12 de noviembre en la Arena GNP, a partir de las 18:00 horas, con combates por campeonatos del organismo.

Entre las peleas anunciadas destaca la defensa del título mundial de peso átomo de Camila Zamorano ante Brenda Balderas. También está prevista la participación de Luis “Pantera” Nery y Jonathan Fierro.

Además de Chávez y Durán, el CMB confirmó la asistencia de Mariana Juárez, Yokasta Valle, José Luis Castillo, Cristian Mijares, Carlos Cuadras y Humberto “La Chiquita” González, entre otras figuras.

Será la segunda ocasión que Acapulco reciba la convención, después de la edición de 2022. Las actividades concluirán el 13 de noviembre con la salida de los participantes.