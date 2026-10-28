“Creo que soy el mejor, pero prefiero probarlo”: Benavidez y Cieslak calientan su pelea por tres títulos

David Benavidez considera que es el mejor boxeador del peso crucero, pero quiere demostrarlo sobre el ring. Su próximo rival, Michal Cieslak, tampoco piensa conformarse con defender su campeonato mundial y advirtió que tiene la confianza necesaria para derrotar al invicto estadounidense de ascendencia mexicana.

“Para mí, creo que soy el mejor. Pero no estoy dispuesto solamente a ir diciendo que soy el mejor. Prefiero probarlo. Prefiero ganármelo”, declaró Benavidez este miércoles durante la presentación del combate, programado para el 5 de diciembre en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

El Monstruo Mexicano, de 29 años, llegará con una marca de 32 victorias y 26 nocauts. Conquistó los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en mayo pasado, cuando noqueó en el sexto asalto al mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Ahora buscará sumar el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en poder de Cieslak, quien acumula 28 triunfos, dos derrotas y 22 nocauts.

“Mi nivel de confianza es muy alto. He estado trabajando toda mi vida para una pelea como esta y no puedo esperar para mostrar mi máximo y quizás incluso más”, respondió el polaco, de 37 años, quien participó virtualmente en la conferencia.

Cieslak promete demostrar lo que pudo hacer mejor que el Zurdo

El campeón del CMB reconoció que ha estudiado a Benavidez y destacó su capacidad para combinar golpes al cuerpo y a la cabeza, aunque aseguró que ambos están preparados para una pelea exigente.

“Vi muchas peleas de David Benavidez y admito que es un gran peleador. Lanza muchos golpes arriba y abajo. Pero ambos somos guerreros. Ambos hemos estado esperando una pelea así toda nuestra vida y daremos un gran espectáculo”, afirmó.

Cieslak también fue cuestionado sobre la derrota del Zurdo Ramírez y qué podría haber hecho mejor el mexicano para contrarrestar a Benavidez. El polaco evitó revelar su estrategia y respondió: “Lo verán el 5 de diciembre”.

Benavidez, quien aseguró llevar aproximadamente 13 semanas de preparación, también reconoció las cualidades de su adversario.

“Tiene buenas combinaciones. Tiene un buen jab. Pero, como dije, si quiere darme un mal momento, ahí es cuando sale el Monstruo. Voy a mostrarle a todos por qué soy el mejor”, advirtió.

Cieslak llega con siete victorias consecutivas, todas antes del límite, y disputará su primera defensa como campeón absoluto del CMB, condición que obtuvo en septiembre pasado tras haber conquistado el título interino en 2025.

El ganador reunirá tres de los cuatro principales cinturones del peso crucero, aunque todavía no será campeón indiscutido porque el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) permanece vacante. Entre los posibles rivales posteriores aparece el australiano Jai Opetaia, campeón de The Ring.

Para Benavidez, además, será su regreso a Arizona después de cuatro años. “Quiero tener la mejor actuación de la noche. Estamos todos aquí para darlo todo y ofrecerles a los fanáticos una gran noche de boxeo”, concluyó.