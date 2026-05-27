David Benavidez cierra el capítulo con Canelo y apunta a una unificación por el título crucero del CMB
Durante años, David Benavidez vivió atrapado en la pelea que nunca llegó. Ganó campeonatos en tres divisiones, se mantuvo invicto y noqueó rivales, pero alrededor de su carrera siempre aparecía el mismo nombre: Saúl "Canelo" Álvarez.
Cada conferencia, victoria y entrevista terminaban en lo mismo: ¿Cuándo se dará la pelea contra Álvarez, que el boxeo ha pedido durante años, pero que parece que no se concretará? Ahora, Benavidez asegura que ya no piensa ahí.
“Antes de la pelea con el Zurdo sí pensaba en Canelo, pero ahora ya cerré ese capítulo. No tengo nada que decir de Canelo. Es un gran campeón, pero esa pelea no se puede hacer y es todo".
La diferencia esta vez no fue solo lo que dijo, sino la forma tajante en la que cerró el capítulo. Porque antes, el tema Canelo venía acompañado de tensión, indirectas o frustración. Ahora habló del tema como alguien que ya dejó de esperar.
Tal vez porque Benavidez llegó al peso crucero y encontró algo que durante mucho tiempo no tuvo en el supermediano: libertad física y narrativa. Ya no parece un peleador construido alrededor de una sola pelea.
Venció a Gilberto “Zurdo” Ramírez en Las Vegas, conquistó los títulos crucero de la AMB y la OMB y ahora apunta al cinturón del CMB, en posesión de Norair Mikaeljan, al que se enfrentaría en noviembre.
“Quiero pelear con el campeón del WBC, es la pelea que vamos a tomar ahorita", expresó.
El propio Benavidez reconoció que subir de división cambió la forma en la que se siente arriba del ring.
“Me siento mejor en la última pelea porque no tenía que cortar peso y cuando crece el cuerpo, crece contigo también.”
La idea tampoco es quedarse únicamente en el crucero. Sus siguientes objetivos también están en el semicompleto y son probablemente las peleas más complicadas disponibles hoy en el boxeo: Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.
“Las peleas que quiero son las más difíciles, los que me traen, Beterbiev, Bivol”
Eso también refleja el momento que vive su carrera. Benavidez pasó de ser el retador que esperaba una oportunidad, a un campeón en busca los nombres más grandes posibles para construir su legado lejos de la conversación permanente sobre Canelo.
También volvió a tocar un tema que lo ha acompañado desde hace tiempo: su identidad mexicana.
“Mucha gente dice que no soy mexicano, gente siempre va a hablar y enseño con el corazón que soy 100 por ciento mexicano".
Benavidez encabezó la cartelera del Cinco de Mayo en Las Vegas, una fecha históricamente ligada al boxeo mexicano, y llega a esta nueva etapa invicto, con 32 victorias y 26 nocauts.
Pero quizá el cambio más importante no está en los cinturones ni en las divisiones: Por primera vez en mucho tiempo, su carrera ya no parece girar alrededor de la pelea que nunca pasó.