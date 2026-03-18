David Benavidez mantiene vivo el reto: su carrera sigue atada a "Canelo"
David Benavidez está convencido de algo: mientras no se enfrente a Saúl "Canelo" Álvarez y el ex campeón indiscutido del peso supermediano no se retire, sus nombres seguirán ligados, porque una pelea entre ambos es, a su juicio, la que “todo el mundo quiere ver”.
“Mi historia con Canelo no ha terminado. Hasta que él se retire y diga que no va a boxear más, la gente seguirá hablando de esa pelea. Me sorprende que aún no se haya hecho, porque es la que todos quieren ver y generaría mucho dinero”, explicó a Sports Illustrated México el púgil de 29 años.
Benavidez busca ese combate desde 2021. En ese momento, el llamado “Monstruo mexicano” aspiraba a hacerse de los cinturones unificados del peso supermediano de Álvarez.
Sin embargo, el combate nunca se concretó. Diversos reportes de prensa han señalado que el entorno de Álvarez no ha mostrado interés en pactar la pelea frente al invicto mexicoamericano, conocido como el “Bandera Roja”, quien presume un récord de 31 victorias, 25 por nocaut.
Ni siquiera en 2022, cuando Benavidez fue designado retador mandatorio por el CMB, el enfrentamiento se materializó.
“Nunca he hablado con él. Tengo fe en que esta pelea se pueda dar en el futuro. Me interesa mucho”, añadió David.
Mientras llega la ansiada pelea, el nacido en Phoenix, Arizona, hijo de padre mexicano, concentra su atención en su próximo rival: Gilberto “Zurdo” Ramírez, a quien intentará arrebatarle los títulos de peso crucero de la AMB y OMB, para coronarse campeón en una tercera división.
“Cuando me preparo para una pelea, lo hago pensando que enfrentaré al mejor rival posible. Espero la mejor versión del ‘Zurdo’. Trabajo muy duro y lo conozco bien; fuimos sparrings durante diez años. Es un gran peleador”, señaló Benavidez, quien se convirtió en el campeón supermediano más joven en la historia al ganar el título del CMB con 20 años, ocho meses y 19 días, en 2017.
El pugilista considera que atraviesa el mejor momento físico y mental de su carrera, tras una racha de victorias ante rivales de alto nivel: Demetrius Andrade, Oleksandr Gvozdyk, David Morrell y Anthony Yarde, resultados que lo consolidaron como campeón semipesado del CMB.
“Para ganar esas peleas tuve que entrenar más duro que nunca y enfocarme más. Mi vida se volvió mucho más saludable. También me motivan mis hijos y mi esposa. Son varios factores que se han juntado para este momento”, afirmó.
El combate contra el “Zurdo” se disputará durante el fin de semana del Cinco de Mayo, una fecha emblemática para el boxeo mexicano, ligada a la conmemoración de la Batalla de Puebla y reservada para algunos de los eventos más importantes del año.
En el último lustro, esa fecha estuvo prácticamente asociada a un solo nombre: Canelo. Sin embargo, el tapatío atraviesa la etapa final de su carrera a los 35 años y ha lidiado con diversas lesiones, que lo han apartado de la élite.
Con ese espacio simbólico vacante, parte de la prensa especializada considera que el ganador entre Benavidez y Ramírez podría emerger como la nueva cara del boxeo.
El “Monstruo mexicano”, no obstante, evita asumir ese rol y prefiere centrarse en el estilo de pelea que lo ha caracterizado: combates duros, de muchos golpes y enfrentamientos cara a cara.
“Yo doy las peleas que quiere ver el público, como las de antes, en las que nadie corría. La gente quiere boxeadores que vayan hacia adelante y se golpeen, boxeo de verdad. Eso es lo que vamos a dar el ‘Zurdo’ y yo”.
Ese estilo, señaló, lo adoptó al crecer viendo a ídolos mexicanos como Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y Oscar De La Hoya. Intenta mantener esa tradición en una industria en la que, consideró, muchos peleadores priorizan el dinero antes que los riesgos deportivos.
Esta situación abrió espacio a fenómenos mediáticos como el influencer Jake Paul o a competiciones como la UFC, liga de artes marciales mixtas, en las que se realizan las peleas que la afición pide.
“Hemos llegado a un momento en el boxeo en el que muchos peleadores solo quieren ganar dinero y no perder. Yo quiero mostrarles a los jóvenes que, si quieren llegar al máximo nivel, tienen que tomar riesgos”, sostuvo.
Fiel a esa filosofía, Benavidez aseguró que, si vence a Ramírez, buscará medirse con los mejores del semipesado: Dmitry Bivol o Artur Beterbiev, e incluso considera subir algún día al peso completo.
Todo, claro, mientras la sombra de una pelea pendiente con Canelo siga presente en su carrera.