David Benavidez regresa a Arizona para buscar su tercer título mundial crucero

David “El Monstruo” Benavidez regresará a su estado natal de Arizona el próximo 5 de diciembre para enfrentar al polaco Michal Cieslak en una pelea que reunirá tres campeonatos mundiales de peso crucero. El combate encabezará una función de Premier Boxing Champions (PBC) en el Desert Diamond Arena de Glendale.

El estadounidense de ascendencia mexicana, de 29 años, expondrá sus cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que Cieslak pondrá en juego el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Benavidez mantiene un récord invicto de 32 victorias, 26 por nocaut, y buscará conquistar un tercer título en las 200 libras, categoría a la que ascendió este año después de haber sido campeón mundial en los pesos supermediano y semicompleto.

En mayo pasado derrotó al mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez por nocaut técnico en el sexto asalto para obtener los cinturones de la AMB y la OMB. Ahora volverá a pelear en Arizona por primera vez desde su victoria sobre David Lemieux en 2022.

“Estoy emocionado por volver a pelear en Arizona. Ha pasado mucho tiempo, pero finalmente llegó el momento. El 5 de diciembre les brindaré una gran actuación a los aficionados de mi estado natal”, declaró Benavidez en el anuncio de la función.

Su rival, Michal Cieslak, cuenta con 28 triunfos, dos derrotas y 22 nocauts. El polaco conquistó el campeonato interino del CMB al detener a Jean Pascal en junio de 2025 y posteriormente fue reconocido como campeón absoluto del organismo.

Cieslak llegará con siete victorias consecutivas, todas antes del límite, y buscará dar la sorpresa ante un público mayoritariamente favorable a Benavidez.

Vergil Ortiz y Keith Thurman, el otro atractivo

La cartelera también incluirá el enfrentamiento entre el invicto Vergil Ortiz Jr. (24-0, 22 nocauts) y el excampeón unificado Keith Thurman (31-2, 23 nocauts), pactado a 12 asaltos en peso mediano.

Ortiz intentará mantener su paso perfecto frente a uno de los rivales más experimentados de su carrera, mientras Thurman buscará recuperarse de la derrota sufrida en marzo ante Sebastián Fundora.

También están anunciados Emiliano Vargas, hijo del excampeón Fernando Vargas; Marco Romero y el australiano Nikita Tszyu, quien debutará en Estados Unidos.

La función comenzará a las 19:00 horas del centro de México y será transmitida mediante pago por evento de DAZN a través de Prime Video. Los boletos se comercializarán mediante Ticketmaster.