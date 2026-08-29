David Picasso pasa "de la preparatoria a la universidad" con el Canelo Team
David Picasso perdió por primera vez como profesional y decidió que ya no podía seguir entrenando de la misma manera.
Después de caer en diciembre ante Naoya Inoue, uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, se sentó con su padre y el resto de su equipo. En busca de dar el siguiente gran salto en su carrera, la conclusión fue buscar a Eddy Reynoso e incorporarse al Canelo Team
Reynoso conoce ese camino. Entrena a Saúl "Canelo" Álvarez desde que éste tenía 13 años y lo acompañó hasta convertirse en campeón indiscutido de peso supermediano. El CMB lo distinguió tres años consecutivos como Entrenador del Año.
"Mi papá lo ha dicho también. Hemos estado entrenando y trabajando como si estuviéramos en la preparatoria y ahora tenemos que ir a la universidad con ellos", dijo Picasso en entrevista con Sports Illustrated México.
A los 26 años, el "Rey David" tiene récord de 32 victorias, una derrota y un empate, con 17 nocauts. Su nombre lleva años entre los mexicanos señalados para convertirse en una nueva figura del boxeo, pero para ello todavía le falta conquistar al menos un campeonato mundial.
Inoue, la derrota que abrió el cambio
Picasso llegó invicto a Riad y realizó la que considera la mejor preparación de su carrera: corrió 900 kilómetros, hizo dieta estricta por cuatro meses y trabajó con sparrings más pesados que él.
El japonés no lo lastimó, aseguró. Lo que encontró arriba del ring fue otra velocidad y una presión que modificó su pelea.
"Yo creo que tener un poquito más de confianza desde el inicio, porque agarré confianza como por el octavo round, pero ya habían pasado ocho rounds, ya me había ganado la pelea", reconoció.
Inoue ganó por decisión unánime, con tarjetas de 120-108, 119-109 y 117-111. Fue la primera derrota profesional de Picasso y también el punto de partida para buscar algo distinto.
El Canelo Team, una nueva escuela
Picasso no rompió con su padre. Cuando está en México, lejos de Reynoso, trabaja con él y con los entrenadores de su gimnasio, mientras mantiene comunicación con Eddy mediante videos.
Parte de su preparación con Reynoso ocurre en San Diego, California, donde el entrenador inauguró este año su nueva escuela de boxeo. Picasso ha trabajado ahí junto con Canelo y Jaime Munguía, también integrante del equipo.
Reynoso observa cada movimiento durante los entrenamientos. Si encuentra una mano abajo o una posición incorrecta del pie, contó Picasso, no espera a que termine el round para corregirlo.
"Todo el tiempo está vigilándote, está concentrado en ti, en tus movimientos y si ve que algo no le gusta, te lo dice", señaló.
También empezó a trabajar más desde larga distancia y encontró métodos de preparación física que no había utilizado, entre ellos aparatos cuya resistencia se regula con presión de aire.
Picasso espera que el cambio alcance también su estilo. Hay dos elementos de su ahora compañero de equipo Saúl Álvarez que quiere incorporar: el movimiento de cintura y el contragolpe.
"Llega saludando a todos, llega antes que todos al gimnasio, es muy responsable. Yo creo que más del boxeo le voy a aprender esas cosas personales", contó sobre Canelo.
Álvarez también le recomendó dedicarse al boxeo y dejar la parte administrativa en manos de quienes la manejan. Picasso reconoció que ahí también había cosas por aprender.
El salto que todavía falta
Eddy Reynoso utilizó un antecedente conocido para explicarle dónde podía colocar su primera derrota: la caída de Canelo frente a Floyd Mayweather en 2013.
El propio Álvarez habló después con Picasso y le pidió que no se desanimara.
"Él después dio un gran salto, espero yo dar ese gran salto también", dijo el Rey David.
Picasso ha sido contendiente, disputó los cuatro cinturones ante Inoue y lleva años acompañado por expectativas de convertirse en una de las nuevas caras del boxeo mexicano. Cuando se le pregunta por ese lugar, evita proclamarse heredero de Canelo: primero quiere ser campeón mundial.
Para intentarlo dejará las 122 libras y subirá a las 126. Aseguró que su cuerpo ya se lo pedía y encontró además una diferencia deportiva: mientras Inoue concentraba los cuatro principales campeonatos en supergallo, los cinturones de peso pluma están repartidos entre distintos peleadores.
La primera prueba llegará este sábado ante el colombiano Maicol Rincón, con el campeonato Silver pluma del CMB en juego en la Sala Urbana de Naucalpan. Será la primera pelea de Picasso desde su incorporación al Canelo Team.
"Esperamos que este año y, si no, a inicios del próximo", respondió sobre cuándo espera convertirse en campeón mundial.
¿Dónde ver David Picasso vs. Maicol Rincón en México?
David Picasso y Maicol Rincón pelearán este sábado 29 de agosto en la Sala Urbana de Naucalpan. La función está anunciada para comenzar a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, aunque no existe por ahora un horario específico para el combate estelar.
Por el momento no se ha confirmado un canal de televisión o plataforma de streaming para transmitir la pelea en México. El CMB incluye el combate en su calendario del sábado, pero hasta este jueves 27 de agosto no lo ha incorporado a sus opciones de "Dónde ver", a diferencia de otras funciones de ese fin de semana.