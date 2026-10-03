“Demoledor” Estrada, campeón Fecarbox del CMB y un talento a seguir por la Chiquita González

Jesús “Demoledor” Estrada, ante las adversidades entre lesiones y haber caído a la lona, se proclamó como el nuevo campeón del título Fecarbox Silver Superwélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Además, la leyenda del boxeo y cuatro veces campeón mundial, Humberto “La Chiquita” González, ya lo reconoció como un talento a seguir.

Su coronación se llevó a cabo este 2 de octubre, con un combate ante Ulises Cisneros durante un evento celebrado en el WTC de la Ciudad de México. Este encuentro ponía cara a cara a dos de las promesas del pugilismo nacional, ambos con un récord parecido, de 13-1-1 por parte de Estrada, y 12-1 por Cisneros. La contienda fue cerrada, y eso se mostró en que el Demoledor solo logró el triunfo por la decisión dividida de los jueces 2-1 (97-92, 94-95 y 95-94).

Aun así, Estrada reconoció que no estaba en las mejores condiciones para este duelo. Y es que llegaba resentido de la cadera, ya que apenas unos días antes se había lastimado fuertemente durante la recta final de su preparación. A pesar de ello, señaló que no iba a desaprovechar la oportunidad ni perderse esta contienda titular, por lo que afrontó el reto con todo y el dolor desde antes de la campanada inicial.

"Sí fue complicada, más que nada porque venía lastimado de mi cintura y no me pude desempeñar bien. Se me lastimó en el cierre de la preparación, como el jueves de la semana pasada. Tiré un golpe de más, me fui y escuché cómo tronó; me empezó a doler la ciática, así que no me podía agachar mucho. Quería reaccionar, pero me costaba... Con la experiencia se dio el resultado."

Autocrítico ante sus errores

Pero no todo fueron las lesiones. Más allá de salir con la mano en alto, también fue crítico consigo mismo, ya que reconoció que un error propio lo puso al borde del nocaut cuando en el quinto episodio fue derribado por Cisneros, colocándolo una vez más en una situación cuesta arriba.

“Me prendió por un descuido mío, por querer escuchar las puntuaciones del cuarto round”. Aun así, reconoció su capacidad para levantarse y cerrar de la mejor forma para que las tarjetas le favorecieran. También, se mostró optimista, asegurando que de estos tropiezos es de donde se aprende: “De los errores se aprende; ya ahí supe trabajar con mucha inteligencia y no hubo necesidad de arriesgarme otra vez”, agregó.

Un talento a seguir para “La Chiquita” González

Previo al combate, Humberto “La Chiquita” González, cuatro veces campeón mundial minimosca, miembro del Salón de la Fama desde 2006 y promotor del evento, habló sobre los que para él podrían ser las siguientes figuras de este deporte. Entre ellos, mencionó al propio Estrada, reconociendo su talento y trayectoria ascendente.

“Tenemos varios jóvenes a seguir, porque le vienen ganando a varios que son muy buenos. Por ejemplo, Jesse 'Diablito' Álvarez, Gabriel 'Gabo' Díaz y ahorita, en la estelar, va a pelear el 'Demoledor' Estrada”, dijo la leyenda del boxeo.

Al ser cuestionado sobre el respaldo recibido por una leyenda del boxeo como “La Chiquita” González, Estrada se mostró sumamente agradecido por la confianza depositada en su trabajo y su carrera.

"Le agradezco al señor 'Chiquita' y a sus hijos por las oportunidades que me dan. También a Juan Carlos Torres de BoxStar, porque vamos a seguir trabajando de la mano."

Próximo reto, ser campeón wélter

Por último, señaló que más allá de esta corona, ya piensa en su siguiente paso. Declaró que, si bien subió de peso para este duelo titular, su intención es bajar de nuevo a la categoría wélter, donde se siente más cómodo y en la que busca seguir cosechando triunfos.

“No era mi peso. Se presentó una buena oportunidad en superwélter, la agarramos y gracias a Dios aquí está el cinturón, pero yo quiero bajarme a wélter, que es mi peso real. Este título sabe a mucho trabajo, le sudamos y le batallamos. Esto es solo un pequeño escalón para lo que quiero llegar”, enfatizó.