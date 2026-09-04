El Güerito de Tepito da el peso y anticipa una guerra en su tercera pelea
Juan "El Güerito de Tepito" Pérez marcó 57 kilos exactos y quedó listo para la tercera pelea de su carrera. Tiene 16 años. Enfrente estará Osvaldo "El Terrible" Morales, campechano de la misma edad, que dio 56.3 en el pesaje del Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.
Van a seis rounds. Pérez llega 2-0, todavía sin nocauts; Morales acumula el triple de peleas, con marca de 3-3, y es el rival de mayor experiencia que el mexicano ha tenido.
El nocaut era uno de los objetivos públicos del Güerito después de que sus dos primeras presentaciones terminaran en las tarjetas. Un día antes de volver al ring, puso primero otra cosa.
"El objetivo es hacer mi pelea, hacer una gran pelea, ganar los puntos, ganar la pelea y si sale el nocaut, pues muy bien", dijo tras el pesaje.
De su segundo combate se llevó una corrección concreta: derribó al rival y no pudo cerrar antes del límite. Necesitaba presionar más y subir el volumen de golpes con el oponente lastimado. Trabajó ese punto con el entrenador Jorge Rubio, en un campamento que aseguró haber diseñado para las características de Morales.
"Todos los rivales son duros, ya de hecho subirse al ring. Él tiene seis peleas, ya lleva más trayectoria que yo, pero pues salir, como te digo, hacer mi pelea, hacer mi boxeo", explicó.
Será su segunda pelea profesional en México y quiere cerrar 2026 con una más. Del cara a cara salió con una lectura del sábado.
"Está muy tenso, eso significa que va a ser una guerra. Al rival le voy a dar una gran pelea", afirmó.