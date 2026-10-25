Foster derrota al Vaquero Navarrete y frustra su sueño de unificar tres títulos

Emanuel “Vaquero” Navarrete terminó con una rodilla sobre la lona en el último asalto. Había pasado buena parte de la pelea persiguiendo a O'Shaquie Foster, intentando encontrar un golpe que cambiara el resultado, pero el estadounidense volvió a anticiparlo con un contragolpe.

El mexicano consiguió levantarse y completar los doce episodios, aunque no pudo evitar la derrota por decisión unánime, con tarjetas de 115-111, 118-108 y 118-108, este sábado en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Foster se convirtió en campeón unificado de las 130 libras, al añadir los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Para Navarrete significó la pérdida de sus dos coronas y el fracaso de su intento de acercarse al campeonato indiscutido.

El estadounidense comenzó más rápido y mantuvo la distancia durante el primer asalto. Navarrete respondió en el segundo con un izquierdazo que hizo retroceder a Foster hasta las cuerdas. El mexicano encontró nuevamente espacios en el tercero mediante combinaciones a la cabeza, pero aquella reacción no consiguió modificar el desarrollo de la pelea.

A partir del cuarto episodio, Foster recuperó el control. Esquivó buena parte de los golpes de poder del Vaquero y aprovechó sus intentos de acortar la distancia para responder con mayor precisión. En el sexto conectó un uppercut y un volado de derecha que dejaron al mexicano en dificultades.

Navarrete siguió atacando, pero sus movimientos resultaban cada vez más previsibles. Foster encontró la manera de anticipar sus combinaciones, castigarlo cuando bajaba la guardia y administrar la ventaja sin exponerse a intercambios prolongados. La diferencia de velocidad y el cansancio del mexicano se hicieron más evidentes conforme avanzó el combate.

El Vaquero tuvo una última reacción en el décimo asalto. Arriesgó con golpes de poder, consiguió conectar al cuerpo y volvió a presionar en el undécimo, pero no encontró el golpe definitivo. En el último episodio, cuando buscaba desesperadamente la remontada, terminó de rodillas después de otra respuesta de Foster.

“Sabía que era un peleador duro, que iba a venir tras de mí, pero fui mejor”, declaró el estadounidense, quien reconoció la potencia de Navarrete y aseguró que había preparado su estrategia para aprovechar la longitud de sus brazos.

El mexicano tampoco buscó excusas. “El boxeo es cuestión de estilos y el de Foster fue mejor que el mío”, reconoció después de escuchar el resultado. “Traté de hacer lo posible para ganar, pero fue mejor que yo. Felicidades al campeón”, añadió.

Navarrete, campeón mundial en tres divisiones, sufrió así una derrota que también interrumpió su reinado superpluma. Esta vez no perdió intentando conquistar otra categoría, como ocurrió ante Denys Berinchyk en 2024, sino defendiendo los cinturones que había reunido con su victoria sobre Eduardo Núñez.

Foster hizo lo que había prometido antes de la pelea: no aceptar las condiciones del Vaquero. El mexicano buscó una guerra durante doce asaltos; el estadounidense eligió cuándo combatir y terminó llevándose los títulos.