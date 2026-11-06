Güerito de Tepito supera la báscula: 'Voy a salir con todo' contra David Jiménez

​Juan “El Güerito de Tepito” Pérez, la joven promesa de 16 años que busca convertirse en la próxima estrella del boxeo mexicano, superó con éxito su primera batalla previa al duelo ante David Jiménez. Ambos boxeadores cumplieron sin problemas con el peso pactado en la división superpluma, por lo que todo quedó listo para que el capitalino busque extender su invicto profesional sobre el ring.

​Un día antes de la contienda, que se celebrará este sábado 7 de noviembre, se llevó a cabo el pesaje oficial desde el Deportivo del IMSS en Naucalpan, Estado de México, sede de la función.

​La joya surgida del “Barrio Bravo” registró en la romana 59 kilogramos, marcando una ligera diferencia respecto a su oponente, quien detuvo la báscula en 56.9 kilogramos. En el careo posterior, ambos pugilistas mostraron respeto mutuo y sellaron el momento estrechándose la mano.

​ Un primer año invicto, pero con mucho por crecer

​Tras bajar de la tarima, sonriente y optimista, el joven boxeador declaró que cumplir con la báscula era tan solo el primer objetivo, resultado de meses de concentración dedicados a perfeccionar su físico, su técnica y su mentalidad.

“Hice una gran preparación con mi psicóloga y con mi equipo de trabajo para llegar en óptimas condiciones”, expresó

Asimismo, se mostró motivado y ansioso por ponerse los guantes para brindar un gran espectáculo. Con una sonrisa en el rostro, advirtió sobre su estilo en el encordado: “Voy a salir alegre, con mucha movilidad, pero sobre todo, voy a salir con todo”.

​Cabe recordar que, hace exactamente un año, el “Güerito”, aún como adolescente, debutó en una función Arabia Saudita en noviembre de 2025. Desde entonces, acumula tres victorias en tres combates, una efectividad del 100 por ciento que lo proyecta como una de las figuras a seguir en el deporte de los puños.

​Aun así, reconoció que, a pesar del invicto, este es apenas el comienzo de su camino, por lo que toma cada round y cada combate como una oportunidad de aprendizaje constante.

“Voy mejorando en cada pelea, pero aún me falta mucho por trabajar y aprender. En este año llevo tres combates y sé que poco a poco voy mejorando”.

​ Güerito de Tepito busca el 4-0

* Vs. Barker Ssewanyana – Victoria (Decisión unánime, 4 asaltos) - Riad, Arabia Saudita

* ​Vs. Iván Aguirre – Victoria (Decisión unánime, 6 asaltos) - Arena Coliseo, CDMX

* ​Vs. Osvaldo Morales – Victoria (Decisión unánime, 6 asaltos) - Gimnasio Juan de la Barrera, CDMX

​En cuanto a su nuevo adversario, David Jiménez, de 20 años y oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, llegará a este duelo con una marca profesional de 2 triunfos y 3 descalabros.