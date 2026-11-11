Julio César Chávez no quiso revelar su lista de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, pero sí dejó claro que Saúl “Canelo” Álvarez está entre los diez primeros y, probablemente, entre los cinco.

“Canelo está ahí entre los 10 mejores mexicanos en toda la historia, lógicamente, y probablemente creo que entre los cinco mejores mexicanos de toda la historia. Lo que ha hecho Canelo es grande y hay que valorarlo”, afirmó Chávez, considerado el mejor pugilista tricolor de todos los tiempos, en entrevista con Sports Illustrated México durante la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Acapulco.

El elogio llega días después de que Álvarez, de 36 años, recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB al vencer por decisión unánime a Christian Mbilli el 31 de octubre en Arabia Saudita, tras perder sus cuatro cinturones ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Canelo ganó títulos mundiales en cuatro divisiones, superwelter, mediano, supermediano y semicompleto, y en noviembre de 2021 se convirtió en el primer mexicano en reunir los cuatro cinturones principales de las 168 libras, al noquear a Caleb Plant.

Chávez, campeón mundial en tres divisiones y retirado con 107 victorias, seis derrotas y dos empates, no cedió cuando se le pidió sus cinco mejores mexicanos de todos los tiempos.

“No, no, no te lo voy a decir”, respondió.

El boxeo mexicano después de Canelo, sin crisis a la vista

El retiro de Álvarez todavía no tiene fecha, pero ya plantea la pregunta de quién ocupará su lugar. Durante más de una década, el tapatío encabezó algunas de las funciones de mayor proyección internacional y se mantuvo entre los deportistas mejor pagados del mundo.

“No va a haber crisis, el boxeo mexicano siempre va a estar presente”, aseguró Chávez.

El excampeón sostuvo que mientras existan las condiciones de necesidad que históricamente empujaron a muchos jóvenes mexicanos al boxeo, seguirán saliendo campeones mundiales. Cuando se le preguntó qué boxeadores o prospectos podrían convertirse en los próximos referentes del país, tampoco dio nombres.

“No sé, no sé”, contestó.

En toda la charla, el único boxeador al que Chávez le puso lugar en la historia fue Canelo.